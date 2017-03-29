Среда, 29 марта 2017

Кто вообще сказал, что писатель – гуманист? А кто сказал, что идти на войну противоречит принципам гуманизма? В Донбассе убили 8 тысяч человек, 232 ребенка. Гуманизм в чем заключается? Сидеть и говорить: “Я не возьму в руки оружие, потому что я миротворец и гуманист”? Или все-таки стоит пойти и попытаться остановить войну? По-моему, гуманизм вот в этом заключается.

Захар Прилепин, писатель

На нашем съезде получило все права гражданства одно слово, к которому мы еще недавно относились с недоверием или даже враждебностью. Слово это – гуманизм… это слово было запакощено и заслюнявлено тщедушными вырожденцами… некоторые поэты как-то сторонкой обходят… сторону гуманизма, выраженную в суровом и прекрасном слове “ненависть”… Давайте не забывать, что не за горами время, когда стихи со страниц толстых журналов должны будут переместиться на страницы фронтовых газет и дивизионных полевых многотиражек.

Алексей Сурков, советский поэт. Речь на I Всесоюзном съезде советских писателей, 1934 год. Цит. по: Юрий Колкер. “Чтоб кафку сделать былью”