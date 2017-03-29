Среда, 29 марта 2017

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 50 тысяч евро компенсации морального вреда жителю Махачкалы Ярмету Нагметову, сын которого Мурад Нагметов был застрелен ОМОНом в 2006 году при разгоне протестного митинга в ауле Мискинджа Докузпаринского района Дагестана. Решение опубликовано на сайте суда.

Россию признали виновной в нарушении статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции.

Жалоба в ЕСПЧ была подана еще в июле 2008-го. Интересы заявителя представляли адвокаты Каринна Москаленко и Ксения Костромина.

В митинге, состоявшемся 25 апреля 2006 года, участвовали жители разных аулов Докузпаринского района. Собравшиеся требовали отставки главы района Керимхана Абасова, обвиняя его и его подчиненных в коррупции.

Как передавал “Кавказский узел”, на разгон акции из Махачкалы прислали две роты ОМОНа, вооруженные помимо спецсредств также огнестрельным оружием. Силовики расстреляли демонстрантов. 33-летний Нагметов погиб на месте; еще двое протестующих – Эльман Ахмедханов и Зейнал Гаджимов – умерли в последующие дни в больницах. Остальные четверо раненых выжили. После разгона жители собрали на месте акции несколько мешком автоматных гильз.

Кроме того, против протестующих были применены слезоточивый газ, дымовые шашки и светошумовые гранаты.

В ответ на убийства демонстранты начали забрасывать омоновцев камнями. Как утверждали в МВД по Дагестану, травмы получили 11 силовиков.

74 протестующих задержали. На них оформили административные протоколы.

Конкретные виновные в гибели демонстрантов установлены не были.