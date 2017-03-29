Среда, 29 марта 2017

Зубово-Полянский райсуд Мордовии на выездном заседании в ИК-4 строгого режима в поселке Ударный назначил активисту “Другой России” Олегу Миронову, отбывающему срок за неопасный дебош на концерте Андрея Макаревича, восемь лет административного надзора после освобождения. О решении, вынесенном во вторник, сообщается на ВК-странице партии.

После освобождения в конце апреля из колонии Миронов должен будет в течение восьми лет дважды в месяц отмечаться в полиции по месту жительства или пребывания. В случае нарушения предписания против другоросса откроют дело по статье 314.1 УК (уклонение от административного надзора), предусматривающей до года реального срока.

Дебош на концерте Макаревича произошел 25 сентября 2014 года. Пять-шесть другороссов, находившиеся в ВИП-зоне, встали и начали скандировать “Макаревич – предатель, продал родину”, а также разбрасывать листовки с требованиями лишить музыканта российского гражданства и выдворить его из страны.

Охрана вывела дебоширов. Вскоре, однако, выяснилось, что они распылили в зале перцовый газ. Поэтому концерт пришлось на некоторое время прервать, чтобы проветрить зал.

Причиной выходки стали концерты Макаревича на Украине в августе 2014-го. После них в России началась масштабная травля музыканта.

Полиция возбудила дело о хулиганстве, по которому был арестован Миронов. Он признал, что распылил газ, но добавил, что не усматривает в этом состава уголовного преступления.

18 августа 2015 года судья Замоскворецкого райсуда Москвы Алексей Кавешников приговорил Миронова к трем годам строгого режима по части 2 статьи 213 (хулиганство с сопротивлением лицу, охраняющему общественный порядок) и пункту “а” части 2 статьи 116 УК (нанесение побоев из хулиганских побуждений).

Потерпевшим по делу был охранник Московского дома музыки, где проходил концерт Макаревича. Сам музыкант какого-либо процессуального статуса в деле не имел и во время суда находился за границей. Приговор другороссу он не одобрил.

25 ноября 2015 года Мосгорсуд уменьшил Миронову срок на полгода, исключив из обвинения 116-ю статью. Однако 13 мая 2016-го президиум Мосгорсуда по представлению прокуратуры отменил это определение. 14 июня по итогам повторного рассмотрения апелляционной жалобы другоросса срок ему снизили до 2 лет 7 месяцев.

15 ноября 2016-го Миронов подвергся побоям со стороны замначальника ИК-4 по воспитательной части Дмитрия Романова. Фсиновец оскорбил политзека и нанес ему несколько сильных ударов по ногам, за то что тот якобы недостаточно хорошо делал зарядку.

Тогда же сообщалось, что Миронову не подписывают разрешения на телефонные переговоры с адвокатом Дмитрием Аграновским.

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов, активно выступающий за агрессию России против Украины, направил в колонию запрос в связи с нападением на Миронова.

12 января нынешнего года администрация ИК-4 отправила другоросса на 13 суток в ШИЗО, обвинив в матерной брани и нахождении на койке в неположенное для сна время. Сам политзек вину в нарушениях не признал. Он заявил, что ему мстят за распространение информации об издевательствах фсиновцев над осужденными.

В частности, Миронов сообщил на волю о пытках заключенного Георгия Адамии. Как заявляли фсиновцы, поскольку Адамия грузин, а все грузины “блатные”, его “надо сломать”. Осужденного содержали в неприемлемых условиях и избивали. Когда Адамия вскрыл себе вены, квалифицированной медицинской помощи ему оказано не было.

Миронов также отмечал, что всех вновь прибывших в ИК-4 избивают и подвергают психологическому давлению.