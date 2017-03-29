В Южной Корее арестована бывший президент страны Пак Кын Хе
Суд Центрального района Сеула выдал ордер на арест бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, сообщает Yonhap. Слушания продолжались более девяти часов.
У здания суда были приняты повышенные меры безопасности. Порядок охраняли более двух тысяч полицейских. Как сторонники, так и противники подвергнутого импичменту президента провели митинги.
В понедельник прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать Пак. Обвинение опасалось, что она, оставаясь на свободе, постарается уничтожить улики.
“Обвиняемая злоупотребляла своей огромной властью и статусом президента, чтобы получать взятки от компаний и ущемлять их права на свободу корпоративного управления”, – говорилось в заявлении прокуратуры. Отмечалось, что Пак также допустила утечку “важной конфиденциальной информации о государственных делах”.
Прокуроры подчеркивали, что собрали большое количество доказательств, но экс-президент отрицает большинство обвинений.
20 ноября 2016 года прокуратура огласила промежуточные результаты расследования по делу близкой подруги президента Чхве Сун Силь, а также двух бывших сотрудников президентской администрации. Им были предъявлены обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями. В частности, речь идет о якобы оказанном давлении на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в фонды, контролируемые Чхве.
Скандал начался, когда журналисты кабельного канала нашли в мусорном ящике отеля ряд секретных документов, включая черновики 44 речей президента, с правками, внесенными ее помощницей. СМИ писали, что Чхве пользуется своим влиянием на президента, чтобы получать доступ к секретным документам, а также влияет на государственную политику, при этом не занимая никаких должностей в правительстве.
Пак признала лишь то, что подруга оказывала ей помощь в части общения с прессой и действительно редактировала некоторые ее речи. Сейчас Чхве находится под арестом. Пак дважды принесла извинения. Она провела серьезные кадровые перестановки, сменив премьера, министра финансов, главу своей администрации и политического секретаря. По стране прокатилась волна протестов, участники которых требовали отставки главы государства.
10 марта Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент Пак. С импичментом экс-президент лишается привилегий, полагающихся бывшим главам государства: пожизненной пенсии в размере 70 процентов от зарплаты, трех помощников, личного водителя и бесплатного медицинского обслуживания в государственных клиниках. Кроме того, ей будет предоставлена охрана на протяжении лишь пяти, а не 10 лет.
Экс-президент также теряет иммунитет от уголовного преследования. Это позволит южнокорейской прокуратуре допросить Пак по многим интересующим следствие вопросам, в частности, поделам ее близкой подруги Чхве и фактического главы группы компаний Samsung Ли Чжэ Ёна. Ранее Пак отказывалась сотрудничать со следствием, обвиняя его в предвзятости и выполнении “политического заказа”.
Досрочные выборы нового президента, согласно закону, состоятся в течение последующих 60 дней. Предполагается, что они пройдут 9 мая.