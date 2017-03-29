Среда, 29 марта 2017

За полтора года, прошедших с 30 сентября 2015-го, когда Москва открыто вмешалась в сирийскую войну, от российских ракетных и бомбовых атак погибли 5013 мирных жителей. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR).

1201 человек из числа убитых гражданских – дети и подростки моложе 18 лет, еще 714 – женщины старше 18.

Общее же число погибших от российских ударов составило 11 612 человек. 3094 их них – боевики “Исламского государства”, а еще 3203 – бойцы умеренной оппозиции и исламистских группировок, не связанных с ИГ, в том числе “Джабхат фатах эш-Шам” и Исламской партии Туркестана.

За последние два месяца, после публикации январского отчета SOHR, число погибших мирных жителей увеличилось на 262 человека (в том числе детей и подростков – на 41), число убитых комбатантов – на 564.

В конце декабря 2016 года, после соглашения режима диктатора Башара Асада с умеренной оппозицией о начале мирных переговоров, Владимир Путин приказал сократить численность российского контингента в Сирии. В Москве, однако, отмечали, что продолжат помогать Асаду в войне с ИГ и “Джабхат фатах эш-Шам”, которые к участию в переговорном процессе приглашены не были.

Между тем в середине января сообщалось, что Россия сохранит в Сирии авиабазу Хмеймим близ Латакии и морскую базу в Тартусе, причем последнюю предполагается модернизировать, чтобы она могла принимать крупные корабли. Два месяца спустя стало известно о начале модернизации базы. На прошлой неделе СМИ сообщили, что Москва открывает в стране третью базу – в Рожаве (Сирийском Курдистане).

Кроме того, в последние недели участились сообщения о гибели в ближневосточной стране российских военных и наемников.