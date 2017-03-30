Четверг, 30 марта 2017

Машина не роскошь, а средство передвижения. Этот афоризм приобрел высокое значение в наши дни. Машина – неотъемлемая часть современной жизни. А чтобы пользоваться таким средством без проблем, необходимо правильно подойти к выбору при покупке транспортного средства. Неоценимую помощь в этом сегодня оказывают автосалоны.

Как правило, покупатель отдает предпочтение тем автосалонам, информацией о которых владеет. Это может быть салон сетевых дилеров, имеющий несколько площадок, а может быть небольшой автосалон с хорошей репутацией. Выбор новых автомобилей в крупных организациях шире, а вероятность избежать обмана со стороны продавца больше. Просмотр всего ассортимента можно проводить через интернет на сайтах автосалона, чтобы не спеша прочитать технические данные разных моделей автомашин, определиться с маркой, сравнить цены в разных салонах. Не лишним будет прочитать и отзывы покупателей, которые оставляют их тут после совершенной покупки. Но основная работа начинается по приезде в автосалон.

Автомобили, выставленные на продажу, должны находиться внутри здания в крытом помещении. Внешний вид, внутренняя обстановка автосалона, отношение работников к посетителям – не менее важные качества при выборе автосалона. Покупателю необходимо внимательно осмотреть предлагаемый автомобиль, заглянув не только под капот, но и в салон, багажник, осмотреть низ машины, проверить работу двигателя и приборов, количество эксплуатационных жидкостей. Трещины, царапины на покрытии не должны остаться без внимания покупателя. Бывает, что некоторые автосалоны на сайтах в качестве рекламы предлагают модели с определенной комплектацией, а на продажу выставляют с другой.

Оплата за покупку в автосалоне производится по вашему желанию наличными или банковским переводом. Последний способ наиболее безопасен и удобен. Банковский работник обычно находится в автосалоне, и оформление кредита происходит здесь же. Можно воспользоваться платежной системой с помощью пластиковой карты, но в таком случае процент переплаты повышается. Подписывая документы купли-продажи, покупатель обязан тщательно проверить номера агрегатов покупаемого автомобиля, внимательно прочитать условия договора.

В случае выявления технических неполадок или несовпадений комплектации приобретенного автомобиля, покупатель имеет право потребовать вернуть ему деньги или сделать скидку. Каждый автосалон дорожит своим честным именем и обязательно пойдет на уступки.