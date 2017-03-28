Вторник, 28 марта 2017

Прокурор Катайского района Курганской области Денис Попов официально извинился перед оправданной воспитательницей Евгенией Чудновец. Письмо прокурора, датированное 7 марта, опубликовано ее гражданским мужем Андреем Мясниковым на личной странице в фейсбуке.

“В соответствии с требованиями ст. 136 Уголовно-процессуального кодекса РФ от имени государства приношу Вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности”, – пишет прокурор. Также в официальном извинении, говорится, что Чудновец имеет право обратиться с требованием о денежной компенсации морального вреда.

Кроме того, на странице в фейсбуке Мясникова размещена копия обращения Чудновец к генеральному прокурору Юрию Чайке. В нем воспитательница благодарит ведомство вообще и заместителя генпрокурора Леонида Коржинека в частности. Бывшая заключенная сообщает, что открывает “Правозащитный центр Евгении Чудновец” и выражает надежду на сотрудничество с Генпрокуратурой.

Также Чудновец просит прокуратуру “восстановить доверие граждан и искоренить судебный произвол”. Она указывает на якобы настоящего виновника распространения видео с несовершеннолетним, Эрнста Данеляна, и просит принять к нему меры. По мнению Чудновец Данелян распространял видео “с целью шантажа и получения личной выгоды”. Также Чудновец просит пересмотреть уголовное дело в отношении воспитательницы Татьяны Куршевой, осужденной по статьям об изготовление порнографии с участием лица моложе 14 лет и использовании несовершеннолетнего в таких целях.

Как отмечает Znak.Com, предприниматель Данелян был главным свидетелем по уголовному делу Чудновец. В феврале прокуратура Курганской области отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Данеляна. Предполагается, что именно он распространил в интернете видеоролик, который в последующем перепостила Чудновец. Родные Чудновец опубликовали в соцсетях запись ее телефонного разговора с Данеляном, где предриниматель обещал ей проблемы с законом. Есть данные, что Данелян ранее домогался Чудновец, но та ему отказала.

33-летняя Чудновец – жительница города Катайска Курганской области. В августе 2015 года в своей закрытой группе во “Вконтакте” она сделала репост трехсекундного видео, на котором воспитатели детского лагеря в ее городе издеваются над обнаженным 10-летним ребенком. Воспитательница назвала это “вопиющим случаем”. Меньше чем через пять часов она удалила запись. Однако следователь успел сделать несколько скриншотов.

21 июля 2016-го против Чудновец возбудили дело по пунктам “а”, “б” части 2 статьи 242.1 УК (изготовление порнографии с участием лица моложе 14 лет, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору). Воспитательницу объявили в федеральный розыск и задержали в Екатеринбурге, куда она приехала повидаться с родственниками. Чудновец этапировали в Катайск на допрос, после чего оставили под подпиской о невыезде.

Процесс, проходивший в Катайском райсуде, был закрытым от публики и прессы. Прокурор в прениях требовал для подсудимой пять лет общего режима. 8 ноября суд приговорил Чудновец к полугоду общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда. На свободе у Чудновец остался малолетний ребенок.

18 ноября зампрокурора Курганской области Олег Седельников подал в облсуд апелляционное представление о замене осужденной реального срока годом исправработ с удержанием 15 процентов зарплаты в доход государства.

22 декабря Курганский облсуд, рассмотрев представление Седельникова в одном заседании с апелляционной жалобой адвоката осужденной Алексея Бушмакова, настаивавшего на оправдании своей клиентки, ограничился тем, что сократил осужденной срок на месяц.

13 февраля стало известно, что Чудновец отказалась ходатайствовать о помиловании. “Просьба о помиловании – это все-таки признание вины, – пояснил позицию осужденной ее гражданский муж Мясников. – Мы теряем возможность судиться дальше, возможность реабилитации”.

15 февраля Курганский облсуд отказал в принятии кассационной жалобы защиты и кассационного представления прокуратуры на приговор Чудновец. По словам помощника председателя суда Василия Шалая, ни защита, ни прокуратура не представили новых доводов и не указали на вновь вскрывшиеся обстоятельства, поэтому оснований для пересмотра приговора нет.

23 февраля заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек внес в Верховный суд кассационное представление на приговор Чудновец. В представлении Коржинек просил отменить приговор и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления. 28 февраля ВС обязал президиум Курганского облсуда пересмотреть дело.

6 марта Президиум Курганского облсуда отменил приговор Чудновец. Дело было закрыто за отсутствием в ее действиях состава преступления. За заключенной признано право на реабилитацию. В тот же вечер администрация ИК-6 в Нижнем Тагиле освободила Чудновец.