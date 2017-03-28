Вторник, 28 марта 2017

Судья Замоскворецкого райсуда Москвы Елена Аверченко отправила признанного невменяемым болотного узника Максима Панфилова на принудительное лечение, освободив от уголовной ответственности. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

Продолжительность лечения постановлением суда не устанавливается. Сроки могут продлеваться судами каждые полгода по ходатайству психиатров. Политзека отправят в психиатрическую больницу общим этапом.

Политзек страдает тяжелым нервным заболеванием – синдромом Туретта. В СИЗО необходимого лечения он не получает, и за время пребывания в заключении его здоровье существенно ухудшилось.

Во время оглашения постановления Панфилову стало плохо. Он стоял в клетке с застегнутыми наручниками за спиной и не мог снять теплую куртку в очень душном зале. По требованию зрителей судья прервала чтение документа и разрешила конвойному расстегнуть наручники. Когда подсудимый снял куртку, наручники снова надели.

Судья перечислила в своем решении все обстоятельства, установленные ранее в других процессах по Болотному делу. Таким образом судья обосновывала свой вывод о том, что произошедшее на Болотной площади в мае 2012 года было именно массовыми беспорядками.

При этом Аверченко отметила, что в 2012 году Панфилов “был привлечен к административной ответственности по обстоятельствам и фактам, не имеющим отношения к его участию в массовых беспорядках”. Такая формулировка позволяет утверждать, что подсудимый не привлекался дважды за одно и то же деяние.

Съемка Дмитрия Борко:

Как рассказала после заседания мать политзека Марина Данилкина, заключение психиатрической экспертизы Центра им. Сербского практически дословно переписано с заключения стационарной военно-призывной эспертизы Панфилова, проводившейся 13 лет назад в Астрахани. Тогда эксперты сделали вывод об ограниченной годности Панфилова к военной службе и никак не упомянули о его общественной опасности.

Во время допроса эксперта из Центра им. Сербского Анастасии Простовой политзек заявил, что она ни разу не встретилась с ним за месяц проведения стационарной экспертизы, а “только бегала от него, когда он хотел встретиться и побеседовать”.

Некоторое время назад Панфилову в СИЗО стали колоть неизвестные сильнодействующие препараты, от которых ему стало плохо. Через адвокатов и ОНК удалось остановить их применение. Теперь политзеку перестали вообще давать какие-либо лекарства. Без привычных для него препаратов Панфилов не может спать.

К материалам дела ранее было приобщено проведенное по запросу защиты заключение на экспертизу в Центре им. Сербского, подготовленное президентом Независимой психиатрической ассоциации Юрием Савенко. Врач не оспаривал вывода о невменяемости Панфилова, однако отверг утверждение о том, что политзек нуждается в изоляции.

Прения проходили в закрытом режиме по ходатайству адвокатов подсудимого Марии Куракиной и Сергея Панченко. Они указали на то, что на заседании предполагается огласить сведения о заболеваниях подсудимого.

Панфилову 31 год, он житель Астрахани. Сочувствовал левым силам; специально приезжал в Москву для участия в Марше миллионов 6 мая 2012 года. Был задержан и оштрафован на 500 рублей по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Вернувшись домой, астраханец, по словам его матери, общественной деятельностью не занимался.

Политзеку были предъявлены стандартные для Болотного дела обвинения по части 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Как утверждается, на Болотной демонстрант сорвал шлем с омоновца Владимира Филиппова, причинив ему физическую боль.

Между тем адвокат Панченко отмечал, что шлем на Филиппове застегнут не был, а потому от вменяемых политзеку действий силовик испытать боль в любом случае не мог.

7 апреля 2016 года Панфилова задержали в собственной квартире и доставили в Москву. На другой день он был арестован. Он содержится в столичном СИЗО-2 “Бутырка”.

Предварительные слушания по делу прошли 28 декабря 2016 года; слушания по существу продолжаются с 18 января 2017-го. После оглашения прокурором постановления о применении к политзеку принудительных мер медицинского характера (аналог обвинительного заключения на судах над лицами, которые объявлены невменяемыми) Панфилов отказался признать вину. “Я считаю, что 6 мая было нарушено мое право на свободу собраний. Мое и других людей, которые там были”, – подчеркнул политзек.