Вторник, 28 марта 2017

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала официальное уведомление о начале процесса выхода страны из Евросоюза, сообщает Би-Би-Си. Письмо с официальным извещением о задействовании Британией 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из Европейского союза вручено председателю Европейского совета Дональду Туску.

Это сталот формальным началом процедуры Brexit. В среду Мэй проведет встречу с кабинетом министров, а затем выступит в британском парламенте.

“Я полна неистовой решимости заключить правильную сделку для каждого отдельного человека в этой стране, – приводит Би-Би-Си выдержки из уже опубликованного содержания речи. – Теперь, после того как решение покинуть ЕС принято, настало время объединиться”.

Меду тем The Guardian сообщает, что Европейский парламент наложит вето на соглашение о выходе Британии из ЕС, если оно не сохранит за европейцами прав на жизнь и поездки в Великобританию, которыми они обладали до Brexit. С такой инициативой выступил глава переговорной группы ЕС по Brexit Мишель Барнье и группа евродепутатов. Резолюция, которую вынесут на голосование 5 апреля, составлена с целью исключить возможность ограничения прав европейцев, собирающихся посетить Британию в ближайшие два года.

24 марта, десятки тысяч жителей европейских городов приняли участие в демонстрациях в поддержку единого Евросоюза. Акции по случаю 60-летия подписания Римских договоров, послуживших основой для образования ЕС, прошли в Италии, Германии, Польше и других европейских странах. В Лондоне акция протеста против Brexit под лозунгом “Объединяйтесь ради Европы” состоялась собрала около 25 тысяч человек. Демонстрация против выхода из ЕС прошла также в Эдинбурге.

По итогам голосования, прошедшего 23 июня 2016 года, за выход Британии из ЕС высказались 51,9 процента подданных, против – соответственно 48,1 процента. При этом из четырех составных частей Соединенного Королевства сторонники Brexit получили большинство только в Англии и Уэльсе, тогда как Шотландия и Северная Ирландия выступили за продолжение членства в Евросоюзе. Так, в Шотландии противники Brexit набрали 62 процента голосов, сторонники – 38 процентов.

На другой день премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил о намерении покинуть пост. 13 июля королева Елизавета II приняла его отставку, назначив премьером министра внутренних дел Мэй.

3 ноября 2016 года Высокий суд Лондона постановил, что правительство не имеет права инициировать процесс Brexit без одобрения его парламентом. 9 февраля Палата общин британского парламента приняла в окончательном чтении акт, одобряющий приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода страны из Евросоюза. Правительственный законопроект поддержали 494 депутата, против выступили 122. В ходе предшествовавших финальному голосованию дебатов депутаты обсуждали несколько поправок, среди которых – разрешение гражданам Евросоюза оставаться на территории Соединенного Королевства после завершения процесса Brexit. В результате ни одна из поправок не была принята.