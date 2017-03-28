Вторник, 28 марта 2017

Патриарх Кирилл возложил основную вину за революцию 1917 года на интеллигенцию. “Все, что произошло в ХХ веке, эта мясорубка, которая перемолола всю интеллигенцию, не является ли органическим следствием страшных преступлений, которые интеллигенция совершила против веры, против Бога, против своего народа, против своей страны?” – заявил он на заседании палаты попечителей Патриаршей литературной премии. Глава РПЦ считает, что “интеллигенция в первую очередь несла ответственность за страшные события столетней давности”.

Интерфакс

Какое бедствие, подумаешь! Какая несправедливость! Несколько дней или хотя бы даже недель тюрьмы интеллигентам для предупреждения избиения десятков тысяч рабочих и крестьян!.. “Интеллектуальные силы” народа смешивать с “силами” буржуазных интеллигентов неправильно… Таким “талантам” не грех посидеть недельки в тюрьме… Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно.

Владимир Ленин. Письмо А.М. Горькому 15 сентября 1919 года