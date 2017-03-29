Среда, 29 марта 2017

Россия постепенно выходит из экономического кризиса и промышленность является одним из факторов восстановления экономики. Поэтому профессии, связанные с работой на промышленном производстве, сейчас становятся все более востребованными. Но куда именно пойти работать, ведь все еще есть предприятия, которые задерживают зарплату и предоставляют неприемлемые условия труда?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы изучили отзывы и комментарии о работе в промышленности на профильных сайтах-отзовиках и в социальных сетях. Проведя это исследование, мы выяснили, что одним из достойных предприятий с точки зрения условий труда сегодня является Западно-Сибирский металлургический комбинат , распложенный в городе Новокузнецк Кемеровской области и входящий в состав международной вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ.

В чем преимущества работы на этом предприятии? Во-первых, стоит отметить зарплату. Мы рассматриваем этот фактор в сравнении с другими предприятиями похожего масштаба. Итак, сотрудники, которые имеют опыт работы не только на Западно-Сибирском металлургическом комбинате, отмечают, что зарплаты в нем могут превышать зарплаты конкурентов и, что не менее важно, выплачиваются в срок.

Второе – это условия работы и техника безопасности. Контроль на предприятии достаточно жесткий, но большинство авторов отзывов о ЕВРАЗ ЗСМК соглашаются с тем, что он необходим. Что касается условий работы, то, если судить по отзывам о ЕВРАЗ ЗСМК, предприятие выполняет свои обязательства перед рабочими и строго следует трудовому кодексу. Кроме того, на комбинате проводятся ремонтные работы в бытовых помещениях, что тоже очень важно для нормального рабочего процесса.

Наконец последний фактор, который делает Западно-Сибирский металлургический комбинат привлекательным работодателем – это социальный пакет. Предприятие предоставляет льготные путевки, оказывает помощь ветеранам комбината, реализует специальные оздоровительные программы для детей сотрудников. К сожалению, подобная социальная ответственность пока еще не очень распространена в нашей стране и остается только надеяться на то, что другие предприятия будут брать пример с ЗСМК ЕВРАЗ.

Многие связывают сложившееся положение дел с тем, что комбинат входит в состав компании ЕВРАЗ. В отзывах некоторые авторы прямо пишут, что работали на предприятии еще до того, как оно вошло в состав ЕВРАЗ и в то время ситуация и с зарплатами, и с условиями труда была значительно хуже.