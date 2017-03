Понедельник, 27 марта 2017

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить четырем беженцам компенсации на общую сумму в 95 тысяч евро, говорится в тексте решения, размещенном на сайте суда. Истцы провели в транзитной зоне московского аэропорта от полугода до двух лет в транзитной зоне аэропорта Шереметьево в ожидании решения о предоставлении им убежища. ЕСПЧ постановил, что в отношении всех четверых Россия нарушила статьи 3 (запрет пыток) и 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции о защите прав человека.

Беженец З.A. из Ирака, 1987 г.р., прилетел в Шереметьево 27 июля 2015 года. 27 июля он запросил статус беженца в России, ссылаясь на страх перед ИГИЛ. 1 февраля 2016 года Басманный суд отказал ему в прошении. 17 марта Z.A. вылетел в Данию.

Беженец M.Б., житель Палестинской автономии, 1988 г.р., прилетел в Шереметьево 15 августа 2015 года. Статус беженца он запросил у России в середине сентября из-за высокого уровня насилия и крайне низкого уровня экономики в Палестине. 1 февраля Басманный суд отклонил его в просьбу. M.B. вылетел в Египет 13 февраля 2016 года.

Беженец из Сомали A.M., 1981 г.р., прибыл в Шереметьево 9 апреля 2015 года. Статус беженца он запросил уже 10 апреля. По словам A.M., ему и другим членам семьи напрямую угрожали террористические группировки. Это подтвердилось в октябре, когда в Могадишо был убит брат беженца. 6 февраля 2017 года Мосгорсуд окончательно отказал A.M. в статусе беженца. Сомалиец был вынужден вылететь на родину 9 марта.

Беженец из сирийского Алеппо Хасан Ясин, 1975 г.р., находился в Шереметьеве с 9 сентября 2015 года. Он направил запрос в ФМС о предоставлении статуса беженца в свой предыдущий визит, осенью 2014 года. Последнюю жалобу в Замоскворецкий суд он отправил из аэропорта 11 апреля 2016 года. Через месяц Хасан Ясин улетел в Швецию.

Все четверо находились в транзитной зоне в крайне дискомфортных условиях, подолгу не имея доступа к душу. Они получали от российского офиса УВКБ ООН раз в неделю продовольственный паек и гигиенические принадлежности, иногда одежду. Российские суды зачастую просто не отвечали на запросы истцов.

В результате палестинцу М.Б. Евросуд присудил компенсацию в 15 тысяч евро, иракцу З.А. и Хасану Ясину – 20 тысяч евро. Сомалиец А.М., проживший в Шереметьеве почти два года, получит 26 тысяч евро. Кроме того, всем четверым дополнительно полагается по 3,5 тысячи евро качестве компенсации судебных издержек.

Решение было принято шестью голосами против одного. Не согласившийся с коллегами российский судья Дмитрий Дедов перевел вопрос в политическую плоскость. “Такое толкование (основанное на неолиберальной концепции) уже привело к нынешнему идеологическому и политическому кризису на Западе, вызванному массовой (и главным образом экономической) миграцией. Подход, основанный на вышеупомянутой концепции, позволяет требовать от правительств больше, чем это необходимо”, – написал судья в своем особом мнении.

В декабре 2016 года комитет “Гражданское содействие” подготовил доклад “Сирийские беженцы в России”. В нем говорилось, что российские власти отказывают беженцам в убежище, препятствуют оформлению документов и высылают их из страны, ссылаясь на улучшение ситуации и прекращение боевых действий.

По информации, собранной авторами документа, Константином Троицким и Светланой Ганнушкиной, на начало апреля в России находились 7096 граждан Сирии. Всего Сирию за семь лет покинуло около 5 миллионов человек. В число находящихся в России сирийцев, упоминающихся в докладе, также входят дипломаты и мигранты, приехавшие до начала боевых действий. В 2015 году в России находилось 8205 сирийцев.

В 2011-2015 годах о статусе беженца в России ходатайствовали 2011 сирийцев, но получил его только один человек. Временное убежище получили 3306 мигрантов из 2262 обратившихся. Однако статус временного убежища предоставляется только на год и его могут не продлить, отмечается в докладе.

Из 82 решений ФМС, вынесенных в течение первой половины 2016 года, 57 содержали отказ в предоставлении временного убежища. Лишь в семи случаях людям предоставили временное убежище, еще 17 мигрантам власти отказались продлевать право на проживание в России.