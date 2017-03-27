Понедельник, 27 марта 2017

Владимир Путин подписал закон, запрещающий “нежелательным” иностранным и международным НПО создавать в России юридические лица и участвовать в них. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был внесен в Госдуму правительством 10 октября 2016 года. Он прошел три чтения в нижней палате и 22 марта нынешнего года получил одобрение Совфеда. Поправки вносятся в “антимагнитский” закон, принятый в декабре 2012 года. Этим же законом было запрещено усыновление российских детей гражданами США, поэтому он известен также как “закон подлецов”.

Само понятие “нежелательных в России” организаций было введено в законодательство в мае 2015 года, с принятием соответствующего закона. Иностранные и международные НПО, признанные “нежелательными”, не имеют права переводить в Россию деньги, реализовывать в стране программы и открывать свои представительства. Также запрещено распространение информационных материалов таких организаций.

За участие в деятельности “нежелательной” НПО предусмотрены штрафы: от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч до 50 тысяч – для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч для юридических лиц. Повторное привлечение по этой статье КоАП в течение года чревато уже уголовной ответственностью – для этого в УК введена статья 284.1. За руководство деятельностью “нежелательной” НПО в России сразу предполагается уголовная, а не административная ответственность.

Статья 284.1 УК предусматривает штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере дохода обвиняемого за срок от двух до трех лет, до 360 обязательных работ, до пяти лет принудительных работ либо от двух до шести лет колонии. Поскольку максимальный срок по этой статье превышает пять лет, она относится к категории тяжких.

Иностранцам, участвующим в деятельности “нежелательной” организации, запрещается въезд в Россию.

Как следует из реестра на сайте Минюста, “нежелательными” сейчас признаны семь НПО. В их числе две структуры Джорджа Сороса – фонд “Открытое общество” и институт “Открытое общество”, – а также Международный республиканский институт, директором которого является сенатор США от штата Аризона Джон Маккейн.