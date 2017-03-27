Понедельник, 27 марта 2017

Горизбирком Петербурга зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора. Об этом сообщает Фонтанка.Ру. Документы, поданные в комиссию, признаны соответствующими законодательству.

Теперь решение избиркома должно быть утверждено городским заксобранием. Если депутаты проголосуют за, инициативная группа должна будет за месяц собрать в поддержку своей идеи подписи как минимум 2 процентов избирателей – 75 тысяч человек. После этого назначат день голосования.

Заявка о проведении референдума была подана в горизбирком 28 февраля. В инициативную группу вошли 22 человека, в том числе шесть депутатов заксобрания от “Яблока”, “Справедливой России” и Партии роста, представители Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и градозащитники.

На голосование предполагается вынести следующий вопрос: “Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?”.

Передача Исаакия РПЦ, считавшаяся уже решенным вопросом, в середине февраля была приостановлена, когда в СМИ появилась информация, что с Владимиром Путиным этот шаг не согласовывали. Между тем в нынешнем месяце появилась информация, что городские власти устно потребовали от директора музея-памятника “Исаакиевский собор” Николая Бурова к Пасхе, которая в нынешнем году отмечается 16 апреля, перевезти экспонаты из здания в новое хранилище. Отмечалось, что письменных указаний на этот счет не отдавалось.

Решение губернатора Петербурга Георгия Полтавченко передать музей РПЦ вызвало в январе – феврале целый ряд протестных акций, в том числе несогласованных.