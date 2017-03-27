Понедельник, 27 марта 2017

У петербургского координатора Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина, накануне арестованного на 14 суток, двое полицейских пытались забрать детей 17, 9 и 6 лет. Об этом сообщил на своей ФБ-странице правозащитник Динар Идрисов, представляющий интересы арестованного.

Силовики явились домой к Бажутину после обеда во вторник, имея сведения, что жена активиста Наталья Бажутина, находящаяся на седьмом месяце беременности, была отправлена в роддом на сохранение. Однако после ареста мужа Наталья Бажутина вернулась домой. Как отмечает Идрисов, для полицейских это оказалось неожиданностью. Соседи помогли жене арестованного отстоять детей.

“Детей спрятали, от двух полицейских отбились. Есть угроза возвращения, нужно дежурство у дома для безопасности”, – заключил правозащитник.

Идрисов также сообщил, что двухкомнатную квартиру Бажутиных пытаются отобрать, арестовав и выставив на торги по выплаченной ипотеке.

Как уточняет ПРОВЭД, полицейские явились домой к Бажутину на основании постановления о его административном аресте по части 2 статьи 12.7 КоАП (управление автомобилем лицом, лишенным водительских прав). В постановлении, которая вынесла мировая судья 160-го участка Петербурга Марина Афанасьева, содержалось предписание уведомить органы опеки “для принятия решения о помещении их (детей. – Ред.) в детское учреждение в случае необходимости”. Именно это предписание, отмечается в публикации, и вынудило Наталью Бажутину вернуться домой из роддома – она восприняла решение судьи как угрозу.

При этом, заметил в беседе с ПРОВЭД Идрисов, судья не поверила на слово его заявлению о том, что жена Бажутина находится в роддоме, а соответствующую справку правозащитник оформить не успел. Во внимание была принята лишь справка о наличии у активиста несовершеннолетних детей – с учетом этого Бажутину дали 14 суток вместо 15.

Активиста задержали в понедельник в 10 утра, когда он направлялся на Московское шоссе, где проходит стачка дальнобойщиков. Гаишники остановили машину Бажутина, заявив, что он еще в начале нынешнего года был на 23 месяца лишен прав. Решение было принято в связи с тремя эпизодами нарушения правил дорожного движения, в которых ранее обвинили активиста; все эти эпизоды ему вменили в связи с его протестной деятельностью. При этом ни повестки на суд, ни уведомления о лишении прав Бажутин не получал.

Арестовали активиста вечером того же дня. При этом срок ареста согласно постановлению судьи исчисляется с 21 часа понедельника, а не с 10 утра, когда Бажутин был фактически задержан.

Всего в семье активиста четверо детей. Старший – Артем Бажутин – уже совершеннолетний и тоже работает водителем. В феврале его лишили прав на год, за то что его Audi повредила шлагбаум на Западном скоростном диаметре. При этом за рулем машины находился Бажутин-старший, что подтверждается видеозаписью. Однако судья, рассматривавший дело, доказательство проигнорировал.

С понедельника в десятках регионов страны проходит всероссийская стачка грузоперевозчиков под лозунгом “Так жить нельзя!”. Наряду с упразднением системы “Платон” протестующие требуют отставки правительства и отмены репрессивных законов. По всей стране идут преследования участников акции. В понедельник сообщалось, что в Нижневартовске задержаны 25 водителей, в Краснодаре – четверо, в Туле – двое. Координатор ОПР в Новороссийске Евгений Болдырев еще в воскресенье, до начала акции, был арестован на 10 суток по обвинению в неуплате штрафа.