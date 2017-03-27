Понедельник, 27 марта 2017

Новочебоксарский городской суд оштрафовал на 1000 рублей активиста Дмитрия Панькова за репост новости популярного ВК-паблика “Лентач” о его собственном оправдании по делу за репост. Как позволяет заключить фото, опубликованное защитником активиста Алексеем Глуховым, протокол рассматривала зампред суда Елена Кольцова.

Члена чувашского отделения партии ПАРНАС признали виновным по статье 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов). Поводом для судебного разбирательства послужил репост Паньковым сообщения о том, что дело о репосте в отношении него закрыто. Защита намерена обжаловать решение суда.

Первоначальное дело было открыто осенью 2016 года и касалось репоста фотографии депутата Госдумы от “Единой России” Виталия Милонова в футболке с надписью “Православие или смерть”. Суд оправдал Панькова, не найдя состава преступления в его действиях. При этом решающим оказалось то, что слоган на футболке написан без восклицательного знака. В списке же экстремистских материалов восклицательный знак после лозунга присутствует.

В ноябре 2016 года судья Цивильского райсуда Чувашии Александр Владимиров оштрафовал члена совета “Открытой России” Дмитрия Семенова на 1000 рублей за репост на личной ВК-странице фото Милонова в футболке с лозунгом “Православие или смерть!”. Свой репост Семенов сделал еще 18 августа 2014 года. На тот момент Милонов был депутатом петербургского заксобрания.

Оппозиционер также был объявлен виновным в распространении экстремистских материалов. При этом он получил минимальное наказание – статья предусматривает штраф от 1 до 3 тысяч рублей либо до 15 суток ареста с конфискацией “оборудования, использованного для их (экстремистских материалов. – Ред.) производства”.

Через несколько дней Цивильский райсуд оштрафовал Семенова еще по одному делу, открытому по той же статье, и тоже на 1000 рублей. Это дело возбудили за репост демотиватора с Милоновым, опубликованного на ВК-странице ПАРНАС 5 декабря 2013 года. В комментарии автора поста единорос был назван “членом ОПГ “Православие или смерть”.

Лозунг “Православие или смерть!” был объявлен экстремистским по решению Черемушкинского райсуда Москвы от 21 декабря 2010 года. Он включен под № 865 в соответствующий список на сайте Минюста. При этом 21 апреля 2011-го Люблинский райсуд столицы отказал в признании экстремистским материалом футболки с надписью “Православие или смерть!” и изображением черепов, в которой и фотографировался Милонов. Таким образом, решения двух судов явно противоречат друг другу.