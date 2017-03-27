Понедельник, 27 марта 2017

Тверской райсуд Москвы во вторник арестовал 31 задержанного на антикоррупционной акции, которая прошла в столице 26 марта, на сроки от 2 до 15 суток. Об этом сообщила на своей ФБ-странице гражданская активистка Алла Фролова. Еще четверо граждан были оштрафованы на 1000 рублей каждый.

В понедельник, добавила Фролова, этот же суд арестовал 27 человек и оштрафовал двоих.

Как уточняет ОВД-Инфо, задержанные были объявлены виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

С утра в Тверской райсуд доставили граждан, находившихся в 9 отделах полиции Восточного и Юго-Восточного округов Москвы. 10 человек днем перевезли в Мещанский райсуд. Заявлялось, что этих граждан задержали на Сретенском бульваре, то есть территории, подсудной именно Мещанскому суду. В то же время ОВД-Инфо отмечало, что некоторые из граждан, перевезенных в другой суд, в действительности были задержаны именно на Тверской.

Об итогах разбирательств в Мещанском суде информации, насколько известно, пока не поступало.

После 16 часов вторника из Тверского райсуда начали отпускать граждан, разбирательства по делам которых еще не начались. Это объясняется тем, что у них истек предельно допустимый без санкции суда 48-часовой срок содержания под стражей.

Один из задержанных, Андрей Шишкин, доставленный из ОП “Лефортово”, был госпитализирован из суда во 2-ю инфекционную больницу.

Между тем Симоновский райсуд столицы арестовал сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Аблякимова на семь суток по той же части 1 статьи 19.3 КоАП. Такие же постановления накануне были вынесены в отношении девятерых его коллег.

Поздно вечером ОВД-Инфо сообщило, что автозак с 17 арестованными во вторник прибыл на территорию УМВД по Москве на Петровке, 38. Адвоката “Мемориала” Марину Агальцову, которая прибыла в управление с ордером на одного из арестованных, на территорию пропустить отказались, сославшись на то, что приемное время закончилось. Дежурный предложил Агальцовой в 11 утра среды звонить следователю, не пояснив, какому именно и идет ли речь о возбуждении уголовного дела против демонстрантов.

Более вероятным, однако, представляется то, что уголовного дела фабриковать не будут, а арестованных привезли отбывать сроки в изолятор временного содержания, действующий при главке. В ИВС отправляют подозреваемых в уголовных преступлениях до судебных решений о выборе им меры пресечения; помещение туда административно арестованных незаконно. Однако можно предположить, что оба московских спецприемника – в Зюзине и во Мневниках – после прошедших в последние дни судов переполнены и поэтому очередную партию арестованных решили отвезти в ИВС.

В среду, написала Фролова, в Тверском суде пройдут разбирательства в отношении граждан, которым вменена неарестная часть 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Эти люди были освобождены из полиции еще в воскресенье после оформления протоколов.

В числе арестованных в понедельник был инициатор воскресной акции – лидер Партии прогресса Алексей Навальный. Судья Тверского райсуда Алеся Орехова дала ему 15 суток по части 1 статьи 19.3 (

ВИДЕО), а также оштрафовала на 20 тысяч рублей по части 1 статьи 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах).

Антикоррупционные акции в воскресенье прошли по всей России (

ВИДЕО). Они завершились массовыми задержаниями. В Москве в акции участвовало около 20 тысяч человек. В отделы полиции доставили 1030 задержанных, в том числе больше 10 несовершеннолетних. Это рекордное для Москвы число задержанных на одной протестной акции за все время начиная с 1993 года. Полицейские действовали жестко, несколько граждан были госпитализированы с травмами. До судов в полиции оставили больше 120 человек.

В Петербурге были задержаны свыше 130 граждан. Задержания прошли также во Владивостоке, Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Краснодаре и десятках других городов.