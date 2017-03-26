Воскресенье, 26 марта 2017

В российских регионах началась массовая акция протеста дальнобойщиков, которые выступают против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам “Платон”. В Приморье колонна большегрузных автомобилей выстроилась на окраине Уссурийска, сообщается в инстаграме dps_vl.

В акции участвуют только частные грузоперевозчики. Некоторые руководители транспортных компаний дали своим работникам день отдыха. Исполняющий обязанности председателя профсоюза транспортных перевозчиков края Петр Куприянов заметил, что поддерживает не все пункты требований, выдвинутых Объединением перевозчиков России. “Согласны лишь с отменой системы “Платон”, наведением порядка на весогабаритном контроле и изменением режима труда и отдыха для водителей под российские реалии”, – сказал Куприянов.

Несколько десятков фур стоят при въезде в Благовещенск. Участники акции рассказали, что пытались согласовать проведение акции с городскими властями, но им было отказано. По словам водителей, они ничего не нарушают, стоят на обочине, кузовы пусты.

Под Казанью на трассе М7 собралось около 200 большегрузов. Дальнобойщики призывают проезжающих мимо водителей грузовиков присоединиться к акции.

Несколько десятков фур и легковых автомобилей стоят на обочине шоссе под Петербургом. По словам участников акции, в ней примут участие до 300 фур. “Лидера протестующих дальнобойщиков Андрея Бажутина лишили прав, отняли документы, не дают приехать на стачку”, – сообщает журналист Арсений Веснин.

Вечером “Медиазона” сообщила со ссылкой на Веснина, что Бажутина арестовали на 14 суток по обвинению в езде без прав.

Как передает Фонтанка.Ру со ссылкой на функционера “Открытой России” Андрея Пивоварова, около 7 утра на площади Пролетарской диктатуры в Петербурге, рядом со Смольным, где располагается администрация города, дальнобойщики сожгли джип “Нива”. В машину положили покрышки и подпалили их. Кому принадлежал джип и кто именно устроил поджог, Пивоваров не уточнил. По данным “Водителя Петербурга”, пожарные через 20 минут потушили огонь. У “Нивы” выгорел моторный отсек.

Между тем ОВД-Инфо сообщает, что координатор ОПР в Новороссийске Евгений Болдырев в субботу был задержан, а в воскресенье – арестован на 10 суток по обвинению в неуплате штрафа, назначенного ему в феврале. Где именно содержится активист после суда, неизвестно, рассказала его жена.

Болдырева задержали гаишники, когда он ехал на машине с символикой ОПР и наклейками, призывавшими присоединиться к забастовке.

Задержания протестующих идут и в других городах России. В Сургуте задержаны 25 человек, в Краснодаре – четверо, в Туле – двое.

20 марта межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов объявил о начале 27 марта всероссийской стачки грузоперевозчиков под лозунгом “Так жить нельзя!”. Наряду с упразднением системы “Платон” дальнобойщики требуют отставки правительства и отмены репрессивных законов.

Съемка Юрия Тимофеева:

В рамках акции в Дагестане намерены полностью остановить 100 процентов грузоперевозок; в Южном федеральном округе – 70 процентов. Водители обещают серьезную борьбу со штрейкбрехерами. Лидер всероссийского движения “Сельсовет” Василий Мельниченко гарантировал забастовщикам поддержку со стороны фермеров.

В субботу представители ОПР Андрей Бажутин и Михаил Курбатов заявили, что в “пассивной” забастовке в понедельник примут участие не менее 10 тысяч дальнобойщиков. Они выстроят колонны из большегрузов вдоль дорог. Сторонников активных протестов среди участников стачки в разы меньше. “Понятно, что люди запуганы, они боятся громко заявить протест”, – отметил Курбатов. По его словам, формы активных протестов участники стачки еще обсуждают.

Осенью 2015 года правительство ввело систему “Платон”, которая предполагает плату для водителей большегрузных автомобилей за проезд по федеральным трассам. Эта плата идет в структуры олигарха Игоря Ротенберга. Введение “Платона” повлекло масштабные протесты дальнобойщиков, которые с разной интенсивностью продолжаются до сегодняшнего дня. Акции водителей в ряде случаев пресекались полицией, а протестующие задерживались по административным статьям.

21 марта премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении с 15 апреля тарифа системы “Платон” на 25 процентов, до 1,91 рубля за 1 километр пути. Ранее планировалось, что тариф повысят вдвое – с нынешних 1,53 рубля до 3,06 рубля за километр пройденного пути.