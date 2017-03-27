Понедельник, 27 марта 2017

Фигуранта первого (севастопольского) дела крымских мусульман Рустема Ваитова администрация ИК-1 общего режима в Кургане уже трижды отправляла в ШИЗО за отказ от сотрудничества. Об этом в своем заявлении, опубликованном на личной ФБ-странице, сообщил адвокат политзека Эдем Семедляев, после того как во вторник посетил подзащитного в колонии.

Из 43 дней, которые 31-летний Ваитов находится в ИК-1, в ШИЗО он провел 40. В первый же день по прибытии, говорится в заявлении Семедляева, политзеку предложили стать доносчиком. “Он категорически отказался, сославшись на то, что его религия ему запрещает это и также вообще это не по-человечески, не по-людски”, – рассказал юрист.

Сразу после отказа Ваитова обвинили в нарушении режима, заявив, будто он утром встал на 15 минут позже подъема, и отправили в изолятор. Второй раз политзека поместили в ШИЗО за то, что он якобы матерился, хотя религиозные мусульмане строго соблюдают запрет на нецензурную брань. В третий раз Ваитову вновь вменили то, что он встал после подъема.

Несмотря на это, рассказал Семедляев о своем подзащитном, “чувствует он себя хорошо, состояние удовлетворительное, настроение бодрое, боевое”.

После встречи с Ваитовым адвокат подал жалобу о нарушении прав своего подзащитного на имя начальника колонии (вероятно, имеется в виду и.о. начальника Сергей Попов). По возвращении в Крым, добавил юрист, он направит еще ряд жалоб относительно условий содержания политзека.

“Хочу сказать всем: пусть никто не думает, что тех ребят, которые уехали далеко, мы оставили, – заключил Семедляев. – Мы их не бросили. Их судьбой, их состоянием мы будем постоянно интересоваться, чтобы даже в этих нечеловеческих условиях, в которых они оказались, их права не нарушались”.

О прибытии Ваитова в курганскую ИК-1 сообщалось 17 февраля. Между тем месяцем раньше стало известно о жестоких пытках в этой колонии. 7 января в ЛИУ-3 в областном центре умер 24-летний заключенный ИК-1 Руслан Сайфутдинов – бывший студент Тюменской медакадемии, получивший три года по делу об участии в сирийской войне в составе формирования “Джайш аль-мухаджирин валь-ансар”. Срок Сайфутдинова истекал 18 января. За три недели до освобождения фсиновцы начали систематически избивать заключенного, заявляя, что “живым из тюрьмы он не выйдет, так как является врагом государства и на свободе не нужен”.

В результате избиений организм Сайфутдинова перестал усваивать пищу. В ЛИУ-3, куда заключенный был доставлен незадолго до смерти, его не лечили, ссылаясь на отсутствие медикаментов.

В пыточную колонию попал и другой фигурант севастопольского дела мусульман – Ферат Сайфуллаев. В начале марта стало известно, что он доставлен в ИК-17 Кировской области в Омутнинске. Третий осужденный – Нури (Юрий) Примов – находится в ИК-5 Марий Эл в поселке Ясный Советского района. Информации о нарушении прав заключенных в этой колонии не поступало.

Приговор по делу вынесла 7 сентября 2016 года коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону под председательством Вячеслава Корсакова. Ваитов, Сайфуллаев и Примов получили пять лет общего режима по части 2 статьи 205.5 российского УК (участие в деятельности террористической организации). Всем им вменили членство в “Хизб ут-тахрир”. Основному фигуранту дела, Руслану Зейтуллаеву, дали семь лет общего режима, переквалифицировав обвинение с части 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации) на ту же часть 2.

Все четверо подсудимых отказались признать вину. Выступая с последним словом, они заявили о политической мотивированности дела.

Прокуратура обжаловала приговор Зейтуллаеву в Верховный суд. Представление ведомства было рассмотрено 27 декабря 2016-го одновременно с апелляционной жалобой защиты. Коллегия в составе Игоря Крупнова, Александра Замашнюка и Сергея Сокерина отменила приговор основному фигуранту и подтвердила решения в отношении трех остальных.

В январе Ваитова, Сайфуллаева и Примова забрали из ростовского СИЗО-1 на этап. Зейтуллаев остался в Ростове; в феврале начался повторный суд над ним. Политзеку грозит срок вплоть до пожизненного.