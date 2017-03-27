Понедельник, 27 марта 2017

В Москве убили начальника ФГУП “Ремонтно-строительное управление МВД” Николая Волкова. Как передает Интерфакс, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, приоритетной версией следствия является нападение с целью ограбления. Со своей стороны представитель московского главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, разбойном нападении и незаконном обороте оружия.

“По версии следствия, примерно в 22:30 вблизи жилого дома по улице Осенняя в городе Москве, неустановленные лица совершили разбойное нападение на мужчину 1975 года рождения и похитили сумку последнего. После чего произвели выстрелы, от которых он скончался на месте происшествия”, – сказала Иванова.

По информации “Московского комсомольца”, Волкова застрелили на глазах у двух свидетелей. Конфликт, по данным издания, произошел на парковке. Сначала Волков и двое неизвестных о чем-то горячо спорили. Потом один из них достал оружие и выстрелил два раза в грудь оппоненту. Волков упал, мужчины потащили его тело, пытаясь спрятать под машинами, однако потом бросили его и сбежали.

ФГУП “Ремонтно-строительное управление МВД” отвечает за вопросы ремонта в полицейских зданиях и в настоящее время находится в процессе присоединения к ФГУП “Охрана Росгвардии”. В феврале подрядчики ФГУП обращались в суд с требованием оплатить выполненные работы по капитальному ремонту в нескольких московских ОМВД. Цена договора подряда была почти 5 мbллионов рублей.

Волков, дополняет “МК”, также числится гендиректором ООО “Бонус”, основной вид деятельности которого – организация и проведение азартных игр и заключение пари.