Понедельник, 27 марта 2017

В городе Кропоткин Краснодарского края неизвестные в масках напали на съемочную группу “Радио Свобода”, приехавшую снимать “тракторный марш”. Об этом в своем фейсбуке написал журналист Сергей Хазов-Кассиа.

“Приехали снимать фермерский марш, которого нет. Прямо у гостиницы налетели молодчики в масках, избили, газовые баллончики, вот это все. Компьютер, камера и рюкзак из Буэнос-Айреса ушли с ними”, – написал журналист.

По его словам, у журналиста Андрея Костянова сломано ребро.

Группа нападавших приехала на белом минивэне. Журналисты вызвали полицию, но она так и не приехала. При этом, как пишет Хазов-Кассиа, утром полицейские приезжали к ним в гостиницу, “проверяли, в номере мы или нет”.

По информации “ОВД-Инфо”, во вторник в Тихорецке на посту ДПС были заблокированы четверо участников “тракторного марша”, запланированного на 28 марта. Двоих водителей оставили на посту, двоих повезли в Следственный комитет в станицу Новопокровская.

Участники “марша” собирались ехать в Кропоткин на встречу с вице-губернатором Краснодарского края. У них проверили содержимое машин, осмотрели флаги, спрашивали, кто их финансирует.

Организатора “тракторного марша” Алексея Волченко арестовали 24 марта якобы за неуплату алиментов. 16 февраля в отношении него было возбуждено дело о даче взятки.

Первый “тракторный марш” прошел в августе 2016 года. Колонна фермеров на тракторах двинулась из Краснодарского края в Москву, чтобы рассказать Владимиру Путину о своих проблемах, но была заблокирована в Ростовской области, после чего участники были задержаны. Многие из них позднее были подвергнуты административным арестам.