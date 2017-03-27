Понедельник, 27 марта 2017

Все закрутилось, завертелось – и я туда поехал.

(Оксана Чиж.) А какие ощущения? Ведь на самом деле… западный мир глазами внутренних [советских] газет и западный мир в реальности оказываются совершенно разными мирами…

Правильно, два разных мира. Но, что самое интересное, что у этого другого мира, Англии в данном случае, имеются свои, понимаете, не недостатки, а свои провалы… Я помню, мой младший сын, который приехал со мной в Англию, мы с ним по улице идем – и какой-то нищий в Лондоне сидит. И он поворачивается ко мне и говорит: “Папа, посмотри: контраст”… И мне, конечно, смешно стало. Но я, например, об Англии, если вы будете следить по тому, что я писал, я все больше и больше влюблялся в эту страну и все больше и больше писал о ее настоящих каких-то несчастьях или там… я даже не знаю, как охарактеризовать это. Но что самое интересное, что под конец я понял, что главная их забота – это побороть одиночество… Я, можно сказать, вторую половину моего пребывания писал об Англии как писал бы о ней британский журналист. Абсолютно. Моя знаменитая книга “Время по Гринвичу и по существу” – вот если вы ее прочтете внимательно, то вы заметите это.

2017 год

Джордж Оруэлл, ренегат социализма, превратившийся из попутчика прогресса в лазутчика реакции, замыслил свой роман в жанре социально-политической утопии как карикатуру на наш строй на примере лейбористской Англии, “переродившейся” в “коммунистическую”. Но история сыграла… злую шутку и с автором романа, и с его апологетами. Каждый год от 1949-го до 1984-го все явственнее, все убедительнее показывал, что Оруэлл, сам того не желая… нарисовал не карикатуру на социализм и коммунизм, а вполне реалистическую картину современного капитализма-империализма… Автор “1984″, пытаясь опорочить социализм, на деле домыслил в художественных образах то, что в эмбриональном состоянии уже заключалось в капитализме… В реальном – похуже оруэлловского – мире империализма двухминутки, недели и месячники ненависти сливаются в один сплошной, непрерывный поток антисоветчины, антикоммунизма. Этот мутный поток… наводняет эфир, отравляет сознание людей и международную атмосферу. И кто верховодит им? Кто направляет его? Как раз те силы, на сторону которых трусливо перебежал Оруэлл, покинув баррикады республиканской Испании.

1984 год