Понедельник, 27 марта 2017

ЕСПЧ коммуницировал 48 жалоб, поданных 61 российской НКО на закон об “иностранных агентах”. Об этом сообщил на своей ФБ-странице руководитель международной правозащитной группы “Агора” Павел Чиков.

“Агора” представляет интересы 22 НКО; в интересах еще пяти работает фонд “Общественный вердикт”.

В числе заявителей – правозащитная ассоциация “Агора” (предшественница нынешней группы), “Общественный вердикт”, Комитет против пыток (предшественник Комитета по предотвращению пыток), Сахаровский центр, коми правозащитная комиссия “Мемориал”, Краснодарская краевая общественная организация выпускников вузов, а также ныне ликвидированные ассоциация “Голос”, центр истории политических репрессий “Пермь-36″ и “Байкальская экологическая волна”.

“Это очень важное решение с далекоидущими последствиями для властей”, – прокомментировал новость Чиков. Позже он добавил: “Замучаетесь теперь пыль глотать, по европейским судам бегая”.

По данным Минюста на 16 марта, в реестр “агентов” внесены 100 НКО. При этом ранее некоторые организации были исключены из списка в связи с ликвидацией или отказом от иностранного финансирования.

После принятия закона об “агентах” целый ряд НКО подал индивидуальные либо коллективные жалобы на него в ЕСПЧ. Страсбургский суд объединил их в одно производство.