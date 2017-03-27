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ЕСПЧ коммуницировал жалобы 61 российской НКО на закон об “агентах”

Понедельник, 27 марта 2017

ЕСПЧ коммуницировал 48 жалоб, поданных 61 российской НКО на закон об “иностранных агентах”. Об этом сообщил на своей ФБ-странице руководитель международной правозащитной группы “Агора” Павел Чиков.

“Агора” представляет интересы 22 НКО; в интересах еще пяти работает фонд “Общественный вердикт”.

В числе заявителей – правозащитная ассоциация “Агора” (предшественница нынешней группы), “Общественный вердикт”, Комитет против пыток (предшественник Комитета по предотвращению пыток), Сахаровский центр, коми правозащитная комиссия “Мемориал”, Краснодарская краевая общественная организация выпускников вузов, а также ныне ликвидированные ассоциация “Голос”, центр истории политических репрессий “Пермь-36″ и “Байкальская экологическая волна”.

“Это очень важное решение с далекоидущими последствиями для властей”, – прокомментировал новость Чиков. Позже он добавил: “Замучаетесь теперь пыль глотать, по европейским судам бегая”.

По данным Минюста на 16 марта, в реестр “агентов” внесены 100 НКО. При этом ранее некоторые организации были исключены из списка в связи с ликвидацией или отказом от иностранного финансирования.

После принятия закона об “агентах” целый ряд НКО подал индивидуальные либо коллективные жалобы на него в ЕСПЧ. Страсбургский суд объединил их в одно производство.