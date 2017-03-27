Понедельник, 27 марта 2017

Полиция задержала группу молодежи, пытавшейся сжечь российский флаг с нарисованной на нем свастикой, сообщает Life. Это произошло вечером 25 марта на улице Красных Зорь на западе Москвы. Молодые люди бросили флаг на асфальт и подожгли угол полотнища. За этим занятием их застал наряд полиции. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на флаге черным маркером нарисована свастика. Полиция доставила с места происшествия в ОВД “Можайский” девять человек, еще троих задержали на следующий день.

Граждане, которым от 14 до 23 лет, причисляют себя к антифашистскому движению. Некоторые из них, судя по опубликованным фотографиям, увлекаются панк-культурой. Задержанные пояснили, что флаг они сняли со здания местного ГБУ “Жилищник” именно потому, что на него была нанесена нацистская символика. По их словам, посоветовавшись со старшими товарищами, они решили сжечь оскверненный флаг.

Следователи полагают, что свастику молодые люди нарисовали сами. Возбуждено уголовное дело по статье 329 (надругательство над государственным флагом). Максимальное наказание по ней предусматривает год лишения свободы.

В ноябре 2016 года отдел полиции №1 в Волгограде возбудил дело об уборке дворниками опавшей листвы в полотнище российского флага. Проверку по этому делу региональное УМВД начало по доносу очевидца. На видеозаписи инцидента он вступает в перебранку с дворниками. Те возражают, что в качестве мусорного мешка используется не российский флаг, поскольку у российского триколора сверху белая полоса, а они держат полотнище так, что сверху красная.

Дело было прекращено в марте этого года. Дворники, убиравшие листья в триколор, а также директор управляющей компании получили выговоры и были лишены премии. Начальницу участка, непосредственно руководившую дворниками, уволили.

В августе 2014 года в Тульской области полиция возбудила дело против 17-летнего подростка, разрезавшего флаг России в здании Киреевской межрайонной прокуратуры. Как утверждало следствие, подозреваемый и четыре его товарища, забравшись в здание прокуратуры через окно, взломали металлическую дверь запасного выхода, проникли в актовый зал ведомства и там разрезали флаг России на мелкие части.