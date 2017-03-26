Воскресенье, 26 марта 2017

Судья верховного суда аннексированного Крыма Неля Фарина изменила территориальную подсудность дела о сепаратизме, сфабрикованного против зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Материалы переданы из Бахчисарайского райсуда в Симферопольский. Об этом сообщают “Крым.Реалии” со ссылкой на самого политика.

Решение принято по представлению, направленному председателем Бахчисарайского райсуда Елены Лягиной. Она указала, что, поскольку Умеров в 2005-2014 годах возглавлял администрацию Бахчисарайского района, необходимо “исключить со стороны участников уголовного судопроизводства предположение о наличии заинтересованности судей… в исходе рассмотрения данного уголовного дела”.

Как уточняется на ФБ-странице Айше Умеровой, дочери политика, сам обвиняемый и его адвокат Эмиль Курбединов, выступая на слушаниях, оставили решение вопроса на усмотрение судьи. Они пояснили, что, поскольку Умеров не должен подвергаться преследованию в принципе, разницы, в какой суд направят дело, для них нет.

Между тем прокурор выступил против представления Лягиной. Он отметил, что дело направлено в суд по месту жительства Умерова, и указал на возраст и состояние здоровья политика.

Однако Фарина эти возражения во внимание не приняла.

О фабрикации дела против Умерова стало известно 12 мая 2016 года. По части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ) политику грозит до пяти лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде.

Умерову вменяется интервью, данное 19 марта 2016-го в прямом эфире крымскотатарского телеканала ATR, который после изгнания из Крыма работает в Киеве. Как утверждает ФСБ, зампред Меджлиса “публично призывал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ”.

Следствие вел чиновник крымского главка ФСБ старший лейтенант юстиции Игорь Скрипка. В деле три тома объемом примерно 250 страниц каждый.

Умеров не признает вину; показаний на следствии он давать не стал. В публичных комментариях политик пояснял, что в действительности выступает за восстановление территориальной целостности как Украины, так и России в международно признанных границах этих стран.

Летом Умеров отказался от прохождения амбулаторной психэкспертизы, которую незаконно назначил Скрипка. После этого следователь через суд добился отправки политика на трехнедельную стационарную экспертизу в психбольницу. Туда его забрали 18 августа из кардиологии, где он находился с предынфарктным состоянием. В психбольнице у Умерова, страдающего среди прочего сахарным диабетом, произошел скачок сахара в крови. Тогда Умеров потерял сознание. 7 сентября, по окончании обследования, зампреда Меджлиса освободили из психбольницы.

Осенью фигуранты второго дела крымских мусульман в знак солидарности с Умеровым также отказались от амбулаторной экспертизы, и ФСБ отправила в психбольницу и их. В дальнейшем на стационарное обследование поместили также обвиняемых по третьему и четвертому делам мусульман. Причины решений в отношении этих политзеков, насколько известно, не уточнялись.

16 декабря появилась информация, что ФСБ начала проверку по факту еще одного выступления политика – в рамках телемоста “Светлый Крым” в эфире киевского “17 канала” 10 декабря 2015 года. В своей двухминутной речи зампред Меджлиса заявил, что проблема возвращения Крыма Украине не может быть решена силовым путем, поскольку полуостров наводнен российскими военными. Возвращению Крыма, заявил политик, поспособствуют международная изоляция России, падение цен на нефть, а также гражданская блокада полуострова.

Умеров также призвал украинцев не отказываться от Крыма. “Нормальные граждане Украины должны понимать, что Крым – это составная часть Украины и за нее стоит бороться”, – подчеркнул он.

В окружении политика опасались, что по итогам проверки в дело будет включен новый эпизод. Однако дела за выступление на телемосте возбуждено не было – в окончательной редакции обвинения, предъявленной Умерову 31 января 2017 года, так и остался один первоначальный эпизод – интервью ATR.

Ранее наряду с Курбединовым, а также Эдемом Семедляевым интересы зампреда Меджлиса представлял также адвокат Николай Полозов. 25 января, однако, ФСБ вывела его из дела, допросив в качестве свидетеля с санкции, незаконно выданной судом. После перевода в статус свидетеля Полозов больше не может защищать Умерова, даже несмотря на то, что давать какие бы то ни было показания на допросе он отказался.

14 февраля подконтрольный России верховный суд Крыма отклонил апелляцию Полозова на решение о его допросе.

О завершении следствия по делу Скрипка уведомил 1 марта. В Бахчисарайский райсуд материалы были направлены 21-го числа.