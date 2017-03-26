Воскресенье, 26 марта 2017

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов вместе с членом СПЧ Кириллом Кабановым посетили в госпитале сотрудника московской полиции. Сайт СПЧ отмечает, что прапорщик Евгений Г. “пострадал в ходе проведения несанкционированной акции в Москве”. По итогам разговора глава СПЧ решил помочь Евгению Г. с решением жилищного вопроса.

Между тем Life еще в ночь на понедельник сообщил фамилию силовика. Как выяснилось, речь идет о Евгении Гаврилове, который проходил потерпевшим по делу болотника Ивана Непомнящих.

У прапорщика диагностировано сотрясение мозга. По словам полицейского, удар ему был нанесен “явно профессиональный”, он сразу потерял сознание и упал, хотя был в каске и во всех средствах защиты.

“Хороший скромный парень, – сообщил после визита Федотов. – Мы поговорили с ним о жизни, семейном положении. Он рассказал, что у него жена, дочь, еще два брата и они все вместе живут с родителями в одной квартире. Я пообещал, что Совет будет ходатайствовать о том, чтобы ему помогли с решением жилищного вопроса”.

В воскресенье в России по призыву лидера Партии прогресса Навального состоялись многотысячные антикоррупционные акции. Они завершились массовыми задержаниями. В Москве в акции участвовало около 20 тысяч человек. В отделы полиции доставили 1030 задержанных, в том числе больше десяти несовершеннолетних.

В Волгограде против студента пятого курса педагогического университета возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского на антикоррупционной акции.

Во время шествия Максим Бальдинов ударил ногой полицейского, сообщало “ОВД-Инфо” со ссылкой на Алексея Волкова, координатора городского штаба Алексея Навального. По словам адвоката, задержанный помещен в изолятор временного содержания. По статье 318 УК ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В Москве СКР возбудил уголовное дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), которая предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо пожизненное заключение. Как сообщал журналист Би-Би-Си Андрей Сошников, во время антикоррупционной акции некий мужчина ударил в полете ногой полицейского 2-го оперполка УМВД по Москве. Силовика госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Следователи СКР допросили ряд задержанных. Однако о подозреваемых по этому делу не сообщается.

Осенью 2012 года сотрудники полиции и контрактники внутренних войск получили премии за “участие в обеспечении порядка при проведении публичных массовых акций” в мае. Московские власти потратили на это более 300 миллионов рублей.

Соответствующие распоряжения о выделении средств из резервного фонда бюджета столицы подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно этому документу, 300 миллионов рублей выделяется департаменту региональной безопасности Москвы на выплаты единовременного пособия к денежному довольствию сотрудникам подразделений столичного главка МВД, “проявившим профессионализм” при обеспечении порядка на массовых акциях с 6 по 9 мая. Распределять эту сумму будет руководство управления.

Другим распоряжением Собянина 3,2 миллиона рублей выделены на выплаты единовременных пособий по 10 тысяч рублей военнослужащим, проходящим службу по контракту в 55-й дивизии внутренних войск МВД и “проявившим профессионализм при обеспечении охраны общественного порядка” во время массовых акций в центре столицы с 1 по 9 мая.

В конце мая власти города подарили квартиры шестерым сотрудникам московской полиции, попавшим в больницы после столкновений на Болотной. “Решением правительства Москвы четверым сотрудникам ОМОНа и двум сотрудникам 2-го оперативного полка ГУ МВД по Москве выданы смотровые ордера на квартиры”, – заявил представитель московской полиции. Сообщалось, что омоновцы из регионов, которых присылали на подмогу столичным коллегам на “Марш миллионов”, получили за это по 15 тысяч рублей.