Воскресенье, 26 марта 2017

Зампред Октябрьского райсуда Минска по уголовным делам Александр Руденко арестовал бывшего болотного узника Алексея Полиховича, задержанного в субботу в ходе массовых протестов в День воли, на 12 суток. Об этом сообщает правозащитный центр “Вясна”.

Руденко объявил активиста виновным по части 1 статьи 23.34 КоАП Белоруссии (нарушение порядка проведения массовых мероприятий).

Еще одна задержанная гражданка России, Ольга Рощина, получила 13 суток. Ей вменили как статью 23.34, так и статью 23.4 кодекса (неповиновение законному распоряжению должностного лица). Постановление вынес судья Московского райсуда Минска Александр Петраш.

Всего в числе десятков арестованных в понедельник трое иностранцев. Третий – гражданин Украины Руслан Терещенко. Ему дали 15 суток по статьям 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.34 КоАП.

Наибольший срок ареста – 25 суток – получил известный активист “Европейской Беларуси” Леонид Кулаков. Судья Советского райсуда белорусской столицы М. Федорова объявила его виновным по статьям 23.34 и 23.4 кодекса.

Между тем, передает “Хартыя’97″, из СИЗО КГБ освобожден один из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты страны и бывший политзек Николай Статкевич. Последние несколько дней перед акцией протеста Статкевич скрывался, опасаясь превентивного задержания, и не выходил на связь даже с женой. Тем не менее на субботнем шествии он не появился. При этом КГБ уверял, что не располагает информацией о судьбе политика.

В действительности же силовики разыскали Статкевича на конспиративной квартире в Минске. С пятницы он содержался в одиночной камере СИЗО. Политику объявили, что он подозревается по части 1 статьи 293 УК Белоруссии (организация массовых беспорядков), предусматривающей от 5 до 15 лет колонии. По этому обвинению он уже отбывал срок в 2010-2015 годах.

От дачи показаний политик отказался.

После задержания Статкевича КГБ взломал его аккаунты в соцсетях и разослал оттуда заявления с призывами не ходить на акцию в День воли.

В понедельник утром политику заявили, что везут его на следственные мероприятия. Статкевича посадили в машину, вывезли в окрестности белорусской столицы и там высадили, предварительно забрав ранее выданные ему постановления об аресте и о подозрении.

Другой экс-кандидат в президенты, Владимир Некляев, задержанный в ночь на субботу в Бресте, в тот же день был доставлен в местную больницу скорой помощи с гипертоническим кризом. Как в воскресенье вечером сообщило со ссылкой на самого политика “Радыё Свабода”, со слов людей, посещающих его в больнице, здание охраняется. “Милиция стоит по периметру, меняются тут разные”, – рассказал Некляев.

Между тем в субботу БелТА передавало со ссылкой на МВД, что в деревне Жодино под Могилевом 24 марта были задержаны двое 25-летних граждан России – жителей Брянска, работающих на заводе “Кремний Эл”. Как утверждалось, в “Ладе” россиян обнаружили два пневматических и два сигнально-шумовых пистолета и патроны к ним, две рации, фонарь с электрошокером, три балаклавы и иное снаряжение, в том числе куртку с надписью “МЧС РФ”, а также флаг Украины.

Россиян задержали силовики из департамента охраны, причем не Могилевского сельского района, а Ленинского района Могилева. Молодые люди заявляли, что ехали на экскурсию в Брест. Задержанных доставили в отдел. Имена россиян не уточнялись; дальнейшей информации об их судьбе, насколько известно, не публиковалось.

В ходе протестов в День воли в Минске были задержаны сотни человек – как демонстрантов, так и случайных прохожих. В преддверии акции заявлялось о раскрытии групп боевиков, готовивших провокацию. В разных городах страны прошли обыски, в ходе которых, как утверждали власти, найдено оружие. 26 активистов “Молодого фронта”, а также ныне не существующей организации “Белый легион” отправлены в СИЗО по делу о подготовке переворота при поддержке “боевиков с Украины”.

В воскресенье протесты продолжились по всей стране. Новые задержания прошли как в Минске, так и в Бобруйске, Витебске, Орше, Полоцке, Барановичах.