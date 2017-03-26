Воскресенье, 26 марта 2017

На встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Петербурге глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристина Муттонен попросила Володина пояснить европейским политикам, что же именно произошло накануне в Москве и других городах и чем были вызваны протестные выступления россиян. “Там, где закон нарушается, так же как и в европейских странах, те, кто отвечает за общественный порядок, делают все, чтобы соблюсти закон, – ответил Володин. – При этом, если говорить о российских правоохранителях, они реализуют свое право намного более корректно, в намного более мягкой форме, чем в ряде европейских стран, где используют и водометы, и газ, и резиновые пули для разгонов”.

РБК

А что происходит по ту сторону?… Хорошо известно, что всякие протесты трудящихся… игнорируются. А если это демонстрации, то они часто жестоко подавляются, особенно когда имеют антивоенную направленность. С трибун парламентов, скорее для приличия, произносится две-три речи в пользу трудящихся. Но эти речи ничего никогда не меняют. Те, кто формирует такую политику, любят позировать в роли защитников прав человека. В этом деле они, можно сказать, соревнуются между собой – кто из них возьмет более высокую ноту. Но спрашивается, что это за уважение прав человека, когда на деле проявляется забота совсем о другом – о накоплении все большего количества средств истребления людей?

Андрей Громыко, председатель Президиума Верховного Совета СССР в 1985-1988 гг. Выступление на XXVII съезде КПСС, 26 февраля 1986 года