Воскресенье, 26 марта 2017

Ессентукский горсуд Ставрополья заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины, лидера Народного фронта Арсения Яценюка по делу УНА-УНСО. Об этом сообщается на сайте суда.

С ходатайством в суд обратился не названный по имени следователь 5-го отдела управления по расследованию особо важных дел главка СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу. В обоснование своего обращения он сослался на то, что 21 февраля Яценюк был объявлен в международный розыск.

Яценюку вменены часть 2 статьи 209 УК РФ (участие в банде), а также пункты “в”, “з”, “н” статьи 102 (умышленное убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими служебного долга, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и часть 2 статьи 15 – пункты “в”, “з”, “н” статьи 102 УК РСФСР (покушение на это же преступление).

Точно такие же обвинения ранее предъявили преподавателю Киевского транспортно-экономического колледжа Станиславу Клыху. Он получил по ним 20 лет заключения с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, а остатка срока – в колонии строгого режима. В начале марта стало известно, что Клых доставлен в Верхнеуральск, Челябинская область. Как можно предположить, его поместили отбывать срок в тюрьму, находящуюся в этом городе.

О том, что Яценюк является фигурантом дела УНА-УНСО, еще в сентябре 2015 года сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин. На тот момент политик был действующим премьером Украины.

По словам Бастрыкина, Яценюк в 1994-1995 годах воевал против российской армии в Чечне как член “карательного” отряда “Арго”, сформированного в составе “боевого крыла” партии “Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона” (УНА-УНСО), а затем – “карательного” отряда “Викинг”, которым командовал покойный Александр Музычко (Сашко Билый).

Яценюк, заявлял Бастрыкин, принимал участие минимум в двух боях: на грозненской площади Минутка 31 декабря 1994 года и у 9-й горбольницы Грозного в феврале 1995-го. Кроме того, утверждал председатель следственного ведомства, 7 января 1995 года будущий политик участвовал в пытках и расстрелах пленных российских военных в Октябрьском районе чеченской столицы.

Однако уже в начале 1995-го, Яценюк, по словам Бастрыкина, “в составе группы журналистов через Грузию вернулся на Украину”. В последующем, добавил глава СКР, будущего премьера неоднократно видели “на съездах и других мероприятиях УНА-УНСО в Киеве”.

Бастрыкин также заявил, будто “Яценюк в числе других активных участников УНА-УНСО в декабре 1995 года награжден высшей наградой Джохара Дудаева “Честь нации” за уничтожение российских военнослужащих”.

Между тем известно, что в действительности будущий политик в 1994-1995 годах учился на юрфаке Черновицкого университета. При этом о членстве Яценюка в УНА-УНСО никогда не сообщалось.

Сам политик на своей ФБ-странице так прокомментировал решение Ессентукского горсуда: “Это – конечно, полный и сумасшедший бред. Но это также и продуманный сценарий. Кремль ищет юридические механизмы преследования украинских политиков. В этом сценарии есть намерение вывести тему “зверств Яценюка в Чечне” на новый уровень для широкого спектра дальнейших действий. Очевидно: на фоне всех остальных резонансных событий – циничных убийств и репрессий против оппозиции – российская диктаторская власть переходит к новому витку гибридной войны”.