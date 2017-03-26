Воскресенье, 26 марта 2017

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов подал в отставку со своего поста. Такое сообщение опубликовано на сайте организации. Как утверждается, о своем решении Илюмжинов объявил в воскресенье на заседании совета ФИДЕ в Афинах.

В связи с заявлением Илюмжинова на апрель назначено внеочередное задержание президентского совета ФИДЕ, говорится в публикации.

Сам функционер, однако в комментарии РБК сообщение опроверг. “Это все фейк, это информационный вброс – меня никто не увольнял, – заявил он. – Некоторые деятели требуют моей отставки, давят со всех сторон. Например, американская федерация написала об этом. Они утверждают, что я нахожусь под санкциями Минфина США, а значит, не могу управлять международной организацией. Сейчас говорил с исполнительным директором и секретарем – оба говорят, что не знают, откуда новости”.

Пресс-секретарь ФИДЕ Берик Балгабаев также заявил, что сообщения об отставке Илюмжинова “не соответствуют действительности”. В пресс-службе российского Минспорта заявили, что не располагают официальной информацией об уходе президента ФИДЕ с должности.

Илюмжинов, бывший президент Калмыкии, возглавляет ФИДЕ с 1995 года. Он был избран на новый срок в сентябре 2010 года, победив по итогам голосования другого претендента – многократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. По итогам открытого голосования за кандидатуру Илюмжинова выступили 96 из 160 делегатов.

При этом выборы главы ФИДЕ сопровождались серией скандалов. Приехавший поддержать Карпова 13-й чемпион мира Гарри Каспаров требовал тайного голосования. Он утверждал, что многие участники боятся голосовать открыто.

Работа конгресса тогда началась со скандала – 56 стран, то есть около трети государств, представленных в ФИДЕ, передали свои голоса по доверенности другим делегатам. Так, например, за Кению голосовала Замбия, за Мьянму – Китай, а за Кувейт – Объединенные Арабские Эмираты. Участники, поддерживающие Карпова, сочли это нарушением процедуры.

В июле 2016 года Карпов подал на Илюмжинова в суд, заявив, что его выдвижение было произведено с серьезными нарушениями регламента. В иске подчеркивалось, что Российская федерация шахмат выдвинула Илюмжинова фактически единоличным решением своего президента – тогдашнего помощника президента России Аркадия Дворковича. Кроме того, юристы Карпова поставили под сомнение то, что Илюмжинов был членом поддержавших его шахматных федераций Бразилии и Чили в течение года, как того требуют правила ФИДЕ.

Осенью 2016-го сообщалось, что Илюмжинов направил президенту США Бараку Обаме письмо с просьбой о предоставлении американского гражданства. Позже Балгабаев, тогдашний директор российского представительства ФИДЕ, опроверг эту информацию, заявив о “передергивании фактов”. “Просто он выразил готовность рассмотреть вариант принятия, если это понадобится для защиты его интересов на территории США”, – пояснил функционер.

Позже сам Илюмжинов рассказал, что в своем письме попросил о личной встрече с Обамой. Он заявил, что в ходе встречи может обратиться с просьбой о предоставлении гражданства США, если это необходимо для рассмотрения иска в американском суде. Илюмжинов пояснил, что обратился к Обаме как к лауреату Нобелевской премии мира.

В ноябре 2015 года Минфин США включил функционера в санкционный список. Одной из причин стали финансовые связи Илюмжинова с главой Центробанка Сирии Адибом Майялехом и одной из топ-менеджеров ЦБ Батуль Рида. Майялех и Рида попали в этот список еще несколько лет назад в связи с подозрениями в причастности к незаконным поставках оружия в Сирию.