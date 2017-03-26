Воскресенье, 26 марта 2017

Павлоградский райсуд Днепропетровской области приговорил к семи годам лишения свободы генерал-майора Виктора Назарова, передает Цензор.Нет. Судья Наталья Самоткан признала его виновным в небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Генерал обвинялся в том, что, будучи первым заместителем руководителя АТО и начальником штаба, не предпринял должных мер безопасности и не скоординировал работу штаба. Назаров знал, что аэродром Луганска находился в окружении и регулярно обстреливался, а у боевиков имелись распоряжении ПЗРК. В результате штабной халатности 14 июня 2014 года при заходе на посадку над аэропортом в Луганске был сбит военно-транспортный самолет Ил-76МД. Погибли 40 десантников из 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа.

При этом суд не лишил Назарова воинского звания. Генерал-майор должен будет возместить государству около 130 тысяч гривен, которые были потрачены на досудебные экспертизы. До вступления приговора в законную силу генерал останется на свободе под залогом 365 тысяч гривен, который он внес за себя сам в ходе роцесса. “Мы едем домой и готовимся к апелляции. Около года будем защищаться в суде. Я уверен мы выиграем апелляцию”, – сказал Назаров. “Помилования просить не буду”, – добавил осужденный.

В том же приговоре суд постановил взыскать с Минобороны компенсацию родственникам погибших в размере по 500 тысяч гривен за каждого. Компенсации получат только самые близкие родственники – родители и жены.

14 июня боевики с применением ПЗРК сбили транспортный самолет украинских ВВС Ил-76, заходивший на посадку в аэропорту Луганска. Погибли 49 военнослужащих, находившихся на борту. Позднее руководитель самопровозглашенной “Луганской народной республики” Валерий Болотов подтвердил, что самолет сбили сепаратисты.

Через несколько дней Украина в рамках очередного заседания Форума ОБСЕ по вопросам сотрудничества в области безопасности обратилась к России с требованием дать разъяснение, каким образом ПЗРК “Игла” попали с российской военной базы в руки пророссийских боевиков.

Получены доказательства российского происхождения ПЗРК, которые используются террористами в Донецкой и Луганской областях. 6 июня после отражения атаки на пограничный пункт “Мариновка” в Донецкой области, на месте боевых действий был найден ящик из-под изделия “9М39″ (ПЗРК “Игла”). “Упаковочный лист, который находился в ящике, свидетельствует о том, что указанные ПЗРК хранились с 2001 года в военной части противовоздушной обороны ВС РФ № 33859 (г. Ейск Краснодарского края). Последняя отметка о проверке их наличия в месте хранения на складе в/ч №33859 датировано 12 апреля 2014 года”, – говорится в документе.

“Передача Российской Федерацией ПЗРК террористам не только подтверждает факты прямого вмешательства РФ во внутренние дела Украины и поддержку Россией терроризма как явления, но и является грубым нарушением российской стороной международных обязательств по контролю за хранением и передачами ПЗРК в рамках Вассенаарской договоренности – “Элементов экспортного контроля за переносными зенитно-ракетными комплексами”, – подчеркнули в украинском МИДе.