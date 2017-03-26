Воскресенье, 26 марта 2017

Полицейский 2-го оперативного полка УМВД по Москве Евгений Гаврилов, побитый в воскресенье на антикоррупционной акции в Москве, проходил “потерпевшим” по делу болотника Ивана Непомнящих. Это выяснилось при сравнении изображения силовика на видео, опубликованном Life, и фотографии из картотеки “Граней”.

На допросе в мае 2012 года Гаврилов определенно утверждал, что не получил каких бы то ни было повреждений. Между тем в октябре 2014-го, во время разработки Непомнящих, силовик на дополнительном допросе рассказал, будто “испытал боль” в результате полученного от этого демонстранта удара “в область запястья”, однако повреждений не получил.

В суде Гаврилов – на тот момент прапорщик, командир отделения 1-й роты 2-го батальона полка – заявил, что о боли в результате удара, который якобы нанес ему обвиняемый, не помнит. Силовик также сообщил, что Непомнящих “сопротивлялся, но не так агрессивно, чтобы вырваться”. Он “мешал задержаниям – не давал схватить себя за руку”, пояснил “потерпевший”.

22 декабря 2015 года судья Замоскворецкого райсуда Москвы Алексей Кавешников приговорил Непомнящих к двум с половиной годам общего режима по части 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках) и части 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти). 26 апреля 2016-го коллегия Мосгорсуда в составе Галины Строевой, Анастасии Трубниковой и Елены Поспеловой подтвердила приговор.

Политзек содержится в ИК-1 в Ярославле. Освобождается он в конце августа нынешнего года.

Как сообщал корреспондент Би-Би-Си Андрей Сошников, во время акции в воскресенье некий мужчина ударил Гаврилова в полете ногой и тот потерял сознание. “Сейчас его коллеги избивают вообще всех”, – добавил журналист.

Мужчина ударил ОМОНовца в полёте с ноги, тот потерял сознание. Сейчас его коллеги избивают вообще всех pic.twitter.com/YSZlzoLyZb

— Андрей (@Soshnikoff) 26 марта 2017 г.

Столичный главк СКР открыл дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя), предусматривающей санкцию от 12 лет колонии до смертной казни. Вопреки информации Сошникова ведомство утверждало, будто неизвестные лица нанесли 33-летнему силовику “множественные удары неустановленном предметом” по голове.

В полиции утверждали, что состояние силовика тяжелое. Между тем медики заявили Life, что лечение займет две недели, а уже через месяц Гаврилов сможет заступить на работу. Первоначально телеканал передавал, что полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Позже в понедельник Life сообщил, что у силовика также перелом челюсти.

Тогда же телеканал заявил, что травмы на антикоррупционной акции получили еще трое московских полицейских: у 28-летнего Олега К. и 25-летнего Александра Б. переломы пальца, у 48-летнего Алексея Щ. – перелом носа. СКР, в свою очередь, в понедельник сообщил, что дело возбуждено не только по 317-й, но и по 318-й статье УК (применение насилия к представителю власти), предусматривающей до 10 лет колонии.

Между тем Гаврилова в больнице посетили председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов и член СПЧ Кирилл Кабанов. Федотов сообщил, что попросит помочь полицейскому в решении квартирного вопроса.

В 2012 году шестеро московских полицейских, попавших в больницы после акции 6 мая на Болотной площади, также получили квартиры.