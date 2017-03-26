Воскресенье, 26 марта 2017

Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест бывшего президента страны Пак Кын Хе, сообщает Би-Би-Си. Обвинение опасается, что она постарается уничтожить улики.

“Обвиняемая злоупотребляла своей огромной властью и статусом президента, чтобы получать взятки от компаний и ущемлять их права на свободу корпоративного управления”, – говорится в заявлении прокуратуры. Отмечается, что Пак также допустила утечку “важной конфиденциальной информации о государственных делах”.

Прокуроры подчеркивают, что собрали большое количество доказательств, но экс-президент отрицает большинство обвинений.

20 ноября 2016 года прокуратура огласила промежуточные результаты расследования по делу близкой подруги президента Чхве Сун Силь, а также двух бывших сотрудников президентской администрации. Им были предъявлены обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями. В частности, речь идет о якобы оказанном давлении на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в фонды, контролируемые Чхве.

Скандал начался, когда журналисты кабельного канала нашли в мусорном ящике отеля ряд секретных документов, включая черновики 44 речей президента, с правками, внесенными ее помощницей. СМИ писали, что Чхве пользуется своим влиянием на президента, чтобы получать доступ к секретным документам, а также влияет на государственную политику, при этом не занимая никаких должностей в правительстве.

Пак признала лишь то, что подруга оказывала ей помощь в части общения с прессой и действительно редактировала некоторые ее речи. Сейчас Чхве находится под арестом. Пак дважды принесла извинения. Она провела серьезные кадровые перестановки, сменив премьера, министра финансов, главу своей администрации и политического секретаря. По стране прокатилась волна протестов, участники которых требовали отставки главы государства.

10 марта Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент Пак. С импичментом экс-президент лишается привилегий, полагающихся бывшим главам государства: пожизненной пенсии в размере 70 процентов от зарплаты, трех помощников, личного водителя и бесплатного медицинского обслуживания в государственных клиниках. Кроме того, ей будет предоставлена охрана на протяжении лишь пяти, а не 10 лет.

Экс-президент также теряет иммунитет от уголовного преследования. Это позволит южнокорейской прокуратуре допросить Пак по многим интересующим следствие вопросам, в частности, поделам ее близкой подруги Чхве и фактического главы группы компаний Samsung Ли Чжэ Ёна. Ранее Пак отказывалась сотрудничать со следствием, обвиняя его в предвзятости и выполнении “политического заказа”.

Досрочные выборы нового президента, согласно закону, состоятся в течение последующих 60 дней. Предполагается, что они пройдут 9 мая.