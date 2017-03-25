Суббота, 25 марта 2017

В воскресенье по всей России, а также в аннексированном Крыму проходят антикоррупционные акции, к проведению которых призвал лидер Партии прогресса Алексей Навальный. По подсчетам Навального, всего антикоррупционные акции в воскресенье должны пройти в 84 городах.

В 21 из них мероприятия согласованы, причем в четырех городах – Новосибирске, Нижнем Тагиле, Перми и Казани – организаторы добились согласования через суд, успешно оспорив отказы мэрии. Еще в 63 городах, в том числе в Москве, акции предполагается провести без согласования.

В городах Дальнего Востока демонстрантов задерживали. Так, во Владивостоке, где несогласованный митинг на Привокзальной площади собрал около 1000 участников, в полицию, по информации Vl.Ru, попали примерно 40 человек. При этом организатора акции, депутата гордумы Юрия Кучина, задержали еще утром, до начала митинга.

Акция началась около 13 часов (6 утра мск). Как передает “Владивосток-3000″, собравшиеся скандировали “Димон, выйди вон”, “Он нам не Димон”, “Медведева на нары”. Первоначально сообщалось, что силовики задерживали людей с плакатами, а также тех, кто особенно активно скандировал. В дальнейшем, однако, выяснилось, что в отдел попали и прохожие, которым вовсе не было известно о митинге.

Задержанных, в числе которых трое несовершеннолетних, доставили в ОП “Фрунзенский”. По утверждению начальника городского УМВД полковника Сергея Гусева, пятерых уже освободили, однако демонстранты, которые по окончании митинга прошествовали к зданию отдела, освобожденных не видели. Достоверно известно, что отпустили двух человек.

Между тем депутат Кучин был доставлен в ОП “Первомайский”, где на него сфабриковали два протокола. После этого организатора митинга повезли в суд. По первому протоколу он был оштрафован на 20 тысяч рублей, по второму – арестован на 15 суток.

В Южно-Сахалинске на пикете, передает ОВД-Инфо, были задержаны не меньше пяти человек. Силовики проверили у них документы, после чего отпустили.

Однако по окончании мероприятия задержания продолжились. Полицейские доставили в отдел одного из организаторов акции – Дмитрия Иванова, – заявив, что задерживают его по ориентировке. Кроме того, оперативники в гражданском блокировали на улице еще восьмерых демонстрантов. Всех также задержали, заявив об ориентировке на подозреваемых в грабеже или разбое.

Как сообщается на ВК-странице мероприятия, позже задержали нескольких молодых людей, явившихся после митинга к горотделу полиции. На требование пояснить свои действия силовики ответили: “Был бы человек, а основания для задержания найдутся”.

В Комсомольске-на-Амуре задержали шестерых участников пикета, который ранее был согласован мэрией. Все задержанные доставлены в отдел. Позже стало известно, что задержанных оставляют в полиции до суда, который состоится в понедельник.

В Хабаровске, где митинг согласован не был, организаторы ограничились “протестной прогулкой” от улицы Муравьева-Амурского до Комсомольской площади. Мероприятие, передает DVHab.Ru, собрало около 200 участников. Пятерых полиция задержала. Кроме того, у демонстрантов произошел конфликт с боевиками НОД, устроившими акцию “За стабильность и порядок”. Тем не менее дальше словесной перепалки конфликт не зашел.

Одного из организаторов, Алексея Ворсина, задержали еще до начала акции. Такси, в котором ехал оппозиционер, прижали к обочине, после чего вытащили Ворсина из машины. Однако через несколько часов активиста отпустили из отдела.

Как сообщает “Медиазона”, наиболее массовые митинги помимо Владивостока прошли в Иркутске, Красноярске и Новосибирске. В последнем из этих городов, по оценке Навального, на согласованный по решению суда митинг пришли около 4 тысяч человек. О задержаниях на иркутской, красноярской и новосибирской акциях информации не поступало.

Между тем “Забмедиа” передает, что в Чите организаторов антикоррупционного митинга Николая Макарова и Марину Савватееву хулиганы в разных местах перед началом акции облили зеленкой. На саму акцию помимо оппозиционеров явились “казаки” с плакатами “Нет Навальному, нет Майдану!” и “Навальный – агент США!”. Открытых конфликтов между активистами и провокаторами, судя по публикации, не возникало.

Сообщается также о пикете в Бийске (Алтайский край) и митингах в Томске, Омске и Тюмени.

В Екатеринбурге, по данным ОВД-Инфо, на площади Труда задержаны четыре участника протестной акции. Активист Олег Краев пишет также о двух задержанных у Ельцин-центра, поясняя, что ряд протестующих ранее отправился с площади Труда на “протестную прогулку”. В автозак на площади Труда зашли члены ОНК и адвокат Роман Качанов.

Незадолго до 16 часов по местному времени (14 часов мск) четверых задержанных отпустили из автозака с протоколами по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий), предусматривающей штраф или обязательные работы. Протоколы оформлялись прямо на месте в присутствии адвоката Качанова. Однако там остаются еще трое граждан. Их схватили, за то что они после задержания товарищей пикетировали автозак.

В Челябинске задержаны четверо протестующих, в том числе соорганизатор акции Алексей Табалов.

В Кургане был задержан гражданин Константин Дудин. Он доставлен в городской ОП-5. Связано ли задержание с антикоррупционной акцией, из публикации ОВД-Инфо не понятно.

В Ижевске митинг, по оценке функционера Партии прогресса Леонида Волкова, собрал около 1500 участников.

Шестеро протестующих схвачены полицией в Самаре.

В аннексированном Симферополе в кафе задержали не меньше семи активистов, которые обсуждали проведение одиночных пикетов взамен митинга, запрещенного оккупационными властями.

В Тамбове задержаны восемь участников митинга, проходящего на Бастионной улице. Их доставили в ОП “Октябрьский”.

Во Пскове силовики схватили пятерых участников акции. Когда один из задержанных общался с сотрудником ОВД-Инфо, полицейский вырывал у него мобильник.

Между тем FlashNord пишет, что задержаны семь участников митинга, в том числе организатор Павел Чернов. Общее число собравшихся на несогласованную акцию во Пскове издание оценивает примерно в 50 человек.

В столице мероприятие проходит в форме “протестной прогулки” по Тверской улице. Силовики уже с утра согнали полицейские автобусы к станциям метро Белорусская, Маяковская и Тверская. Большое количество полицейских и их техники сосредоточено на Манежной площади.

Вскоре после 13 часов – почти за час до анонсированного начала акции – стало известно о первых задержаниях в столице. У памятника Пушкину силовики схватили активистов Валентина Никитченко и Валерия Назаркина. Никитченко стоял в одиночном пикете с плакатом, а Назаркин общался с прохожими. Оба задержанных доставлены в ОП “Марьина Роща”.

Вскоре после 13:30 председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов сообщил в своем твиттере, что на Тверскую направился член СПЧ Андрей Бабушкин, чтобы “предотвратить возможные конфликты с полицией”.

Однако корреспондент “Граней” сообщал с места событий и о других задержаниях на Тверской.

Началос винтилово #ДимонОтветит pic.twitter.com/uWKeUUJgxE

— Грани.Ру (@GraniTweet) 26 марта 2017 г.

“Вяло, но народ хватают, – сообщил корреспондент “Граней” незадолго до 14 часов. – Отсутствие плаката не спасает”.

Значительное число протестующих собралось на Пушкинской площади. “Медиазона” оценивает число демонстрантов на Пушкинской примерно в 1500 человек. “Протестная прогулка” пока не началась – граждане остаются на площади.

Журналист “Эха Москвы” Алексей Плющев опубликовал видео, на котором участники акции отнимают задержанных у силовиков.

Толпа не отдаёт задержанных pic.twitter.com/y5JofoURoY

— Plushev (@plushev) 26 марта 2017 г.

Между тем блогер Денис Стяжкин сообщал и о задержаниях на площади Тверская застава, у метро Белорусская. Там собрались несколько сот человек. По состоянию на 13:45 были задержаны 15 демонстрантов, развернувших плакаты.

В 14:18 исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов сообщил о задержании Навального. Политика схватили на углу Тверской и Мамоновского переулка. Демонстранты безуспешно попытались отбить Навального, а затем блокировали автозак, в который посадили политика.

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— Рубанов Роман (@rrubanov) 26 марта 2017 г.

Сам Навальный написал из автозака в твиттере: “Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема – борьба с коррупцией”.

Тем не менее автозаку дали уехать лишь примерно через 20 минут после задержания политика.

По информации блогера Филиппа Киреева, полицейские в мегафон призывали демонстрантов отправиться на согласованную площадку в “гайд-парке” в Сокольниках.

Однако протестующие перекрыли все полосы проезжей части Тверской в сторону центра и двинулись к Кремлю. Машины объезжают демонстрантов по встречной полосе. На дороге выстроились солдаты Нацгвардии. Они начали задерживать граждан. Протестующие реагировали на задержание криками “Шестерки на зарплате!”.

Между тем на Пушкинской площади полицейские били демонстрантов при задержании, а незадолго до 15 часов пустили слезоточивый газ.

В Петербурге, как сообщает фотожурналист Давид Френкель, митинг на Марсовом поле собрал около 15 тысяч человек. При этом еще до начала акции двое граждан были задержаны за плакат. Журналист Арсений Веснин передавал, что на акцию пришли и боевики НОД. Однако их численность, по оценке Френкеля, не насчитывает и сотни.

В 14 часов согласованный митинг начался в Казани. При этом организатора – лидера татарского отделения Партии прогресса Эльвиру Дмитриеву – “позвали на разговор” силовики.

В Набережных Челнах по окончании пикета полиция задержала троих участников акции.

Между тем Keytown передает, что в Смоленске на одном из самых высоких зданий города – недостроенном торгово-развлекательном центре “Гагаринский” – неизвестные вывесили баннер с надписью “Он вам не Димон”. Отмечается, что стройка находится рядом с областным главком МВД. Смоленск стал одним из первых городов, поддержавших инициативу Навального провести антикоррупционной акции. Городские чиновники дважды отклоняли уведомления организаторов. В итоге мероприятие предполагается провести в форме “протестной прогулки”.