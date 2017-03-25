Суббота, 25 марта 2017

В Москве полиция и Росгвардия с применением силы задержали участников антикоррупционной акции, организованной лидером Партии прогресса Алексеем Навальным. Об этом сообщает корреспондент “Граней” с места событий.

После отказа столичной мэрии согласовать шествие по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам Навальный призвал своих сторонников устроить “протестную прогулку” по этим улицам. Уже с утра воскресенья силовики согнали полицейские автобусы к станциям метро Белорусская, Маяковская и Тверская. Большое количество полицейских и их техники сосредоточили также на Манежной площади. Над Тверской улицей с утра летает вертолет.

Вскоре после 13 часов – почти за час до анонсированного начала акции – стало известно о первых задержаниях в столице. У памятника Пушкину силовики схватили активистов Валентина Никитченко и Валерия Назаркина. Никитченко стоял в одиночном пикете с плакатом, а Назаркин общался с прохожими. Обоих задержанных доставили в ОП “Марьина Роща”. Через три с лишним часа их отпустили с протоколами по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий), предусматривающей штраф или обязательные работы. В отделе задержанных незаконно подвергли дактилоскопии.

Вскоре после 13:30 председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов сообщил, что на Тверскую направился член СПЧ Андрей Бабушкин, чтобы “предотвратить возможные конфликты с полицией”.

Однако корреспондент “Граней” в это же время сообщал с места событий и о других задержаниях на Тверской.

Видео Дмитрия Борко:

На Пушкинской площади силовики приступили к задержаниям, не дожидаясь начала “протестной прогулки”. “Отсутствие плаката не спасает”, – отмечал корреспондент “Граней”.

Позже УМВД по Москве сообщило, что в акции на Тверской участвуют 7-8 тысяч человек. Между тем корреспондент “Граней” оценивает численность демонстрантов как минимум в 20 тысяч.

На площади Тверская застава, у метро Белорусская, собрались несколько сот человек. По состоянию на 13:45 там были задержаны 15 демонстрантов, развернувших плакаты.

Как передает “Открытая Россия”, в числе задержанных оказался несовершеннолетний британский подданный Грегори Хилл, учащийся частной школы в Москве. Когда Хилл выходил из метро Белорусская, полицейские 2-го оперполка столичного УМВД потребовали у него предъявить документы. Подросток ответил, что документов с собой не имеет. Силовики заявили, что молодой человек обязан носить документы при себе. Тот возразил, что делать этого не обязан.

Тогда британца жестко задержали. Один из полицейских прижимал его голову к земле, а второй бил подростка в пах и по ребрам.

Родители Хилла готовят жалобы в посольство Британии и столичное УМВД.

В 14:18 стало известно о задержании Навального. Политика схватили на углу Тверской и Мамоновского переулка. Демонстранты безуспешно попытались отбить Навального, а затем блокировали автозак, в который посадили политика. Один из силовиков ударил демонстранта каской по голове.

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— Рубанов Роман (@rrubanov) 26 марта 2017 г.

Сам Навальный, однако, написал из автозака в твиттере: “Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема – борьба с коррупцией”.

Тем не менее автозаку дали уехать лишь примерно через 20 минут после задержания политика.

Как сообщила в своем твиттере пресс-секретарь Навального и Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш, в ОП “Коньково” на политика оформили протокол по части 1 статьи 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан), предусматривающей до 15 суток ареста. Навальный оставлен в отделе на ночь до суда. Слушания пройдут в понедельник в Тверском райсуде Москвы; начало в 9 часов.

Полицейские в мегафон призывали демонстрантов отправиться на согласованную площадку в “гайд-парке” в Сокольниках. Однако протестующие перекрыли все полосы проезжей части Тверской в сторону центра и двинулись к Кремлю. Машины объезжали демонстрантов по встречной полосе. На дороге выстроились солдаты Нацгвардии. Они начали задерживать граждан. Протестующие реагировали на задержания криками “Шестерки на зарплате!”.

На Пушкинской площади полицейские били демонстрантов при задержании, а незадолго до 15 часов пустили слезоточивый газ.

Как сообщает ОВД-Инфо, достоверно известно о 860 задержанных, в том числе более чем десятке школьников и других несовершеннолетних.

Начали выхватывать из толпы людей с плакатами pic.twitter.com/CMBQEkdNRX

— Грани.Ру (@GraniTweet) 26 марта 2017 г.

В числе прочих был схвачен корреспондент The Guardian Алек Лун. При задержании Лун предупреждал полицейских о том, что он журналист.

Позже стало известно, что одного из задержанных увезли из ОП “Южное Тушино” с разбитой головой. Известно также, что избитые есть среди доставленных в ОП “Хорошево-Мневники”.

“Медиазона” сообщает со ссылкой на функционера Партии прогресса Леонида Волкова, что в офис Фонда борьбы с коррупцией, откуда ведется прямая трансляция акции, явились полицейские. До этого там дважды срабатывала пожарная сигнализация. Здание бизнес-центра, где помещается офис, оцеплено силовиками. Позже Волков, прервав трансляцию, впустил в помещение пожарных с собакой для поиска якобы заложенной там бомбы. Вскоре силовики удалились, не обнаружив бомбу. Трансляция акции возобновилась.

Однако незадолго до 17 часов все сотрудники ФБК, в том числе Волков и директор фонда Роман Рубанов, были задержаны. Их доставили в ОП “Даниловский”.

Перед задержанием Рубанов писал, в офисе ведутся следственные действия по делу, квалифицированному по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Оно возбуждено против Волкова.

Всего в “Даниловском”, сообщила Ярмыш, находятся 17 сотрудников ФБК. Волкова держат отдельно от остальных; адвоката к нему не допускают. Прочим задержанным вменяют часть 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского), предусматривающую до 15 суток ареста.

По информации “Ведомостей”, бизнес-центр, в котором находится офис, эвакуирован.

Около 15:20 Объединенная группа общественного наблюдения сообщила о полицейском усилении в районе Манежной площади, куда по Тверской следуют протестующие. Там ставят заграждения и выстраивают цепочки полицейских.

Вскоре после 16 часов на Манежной задержали 15 человек, трое из которых были с флагами.

Тем временем на Пушкинской площади омоновцы продолжили жесткие задержания демонстрантов. Людей валили на землю, хватали и отправляли в автозаки. У здания “Известий” силовики построили баррикады из средств для благоустройства; сообщалось, что к площади подтягиваются военные. К 16:30 демонстрантов вытеснили с Пушкинской. Позже их выгнали и с выходящего на площадь Страстного бульвара.

К 17:30 протестующие ушли и с Манежной площади. При этом журналист Би-Би-Си Андрей Сошников сообщал о жестоких задержаниях на расположенной неподалеку Малой Дмитровке. Однако у метро Площадь Революции задержания продолжались и незадолго до 18 часов.

“Дождь” примерно в 17:30 опубликовал фотографии жесткого задержания силовиками подростка 12-13 лет.

Около 17:00 Сошников написал, что некий мужчина ударил в полете ногой полицейского 2-го оперполка УМВД по Москве и тот потерял сознание. “Сейчас его коллеги избивают вообще всех”, – добавил журналист. Позже столичный полицейский главк сообщил, что силовика госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Мужчина ударил ОМОНовца в полёте с ноги, тот потерял сознание. Сейчас его коллеги избивают вообще всех pic.twitter.com/YSZlzoLyZb

— Андрей (@Soshnikoff) 26 марта 2017 г.

Вечером столичный главк СКР сообщил, что возбуждено дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя), предусматривающей санкцию от 12 лет колонии до смертной казни. При этом ведомство вопреки информации Сошникова утверждает, будто неизвестные лица нанесли 33-летнему силовику “множественные удары неустановленном предметом” по голове. Как утверждается, состояние полицейского тяжелое.

Как передает Интерфакс, начальник столичного департамента безопасности Владимир Черников заявил, что “полиция проявила себя безукоризненно”, действуя “грамотно, профессионально”. Задержания чиновник объяснил тем, что силовики “отвечали на противодействие в их адрес”.

Между тем в Петербурге митинг на Марсовом поле собрал около 15 тысяч человек. При этом еще до начала акции двое граждан были задержаны за плакат. Их доставили в городской ОП-78. На акцию пришли и боевики НОД, однако их численность не насчитывает и сотни.

Как сообщал в своем твиттере журналист “Эха Москвы в Петербурге” Арсений Веснин, во время митинга в толпе бросили дымовую шашку.

По сообщению корреспондента “Граней”, среди митингующих преобладала молодежь. Звучали лозунги “Нет войне!”, “Кря-кря, ты, Димон, воруешь зря!”, “Мы здесь власть!”, “Нет ворам!”, “Импичмент!”, “Долой царя!”, “Мы не скот!”, “Беларусь, мы с тобой!”, “Немцов не забыт”.

После 15 часов демонстранты направились по Невскому проспекту на Дворцовую площадь. Там также бросили дымовые шашки перед собравшимися полицейскими. Затем они начали оттеснять силовиков с площади.

Полиция отступает на дворцовой. #ДимонОтветит pic.twitter.com/D7Nv62wZaP

— Арсений Веснин (@ars_ves) 26 марта 2017 г.

Далее манифестанты прошли к Зимнему дворцу. Оттуда часть протестующих двинулась к Мариинскому дворцу, где заседает заксобрание города. Другая часть перекрыла Невский.

Демонстранты требовали отставки Владимира Путина, Дмитрия Медведева и губернатора города Георгия Полтавченко.

После 17:30 стало известно, что начались задержания. Силовики применяли электрошокеры. Фотожурналист Давид Френкель сообщил, что омоновцы попытались задержать его, причем наносили удары в пах. Однако коллеги отбили журналиста.

Всего на площади Восстания, а также в других точках, куда направились разделившиеся группы протестующих, задержаны больше 50 человек. Демонстранты под давлением силовиков ушли с площади.

В Гатчине под Петербургом задержаны семеро участников митинга, в том числе организатор Антон Грачев. При этом общая численность демонстрантов составляла около 20 человек. Все задержанные доставлены в горотдел полиции.

Антикоррупционные акции в воскресенье, по информации Навального, были намечены в 84 городах России, а также аннексированного Крыма. В 21 городе мероприятия согласованы, причем в четырех – Новосибирске, Нижнем Тагиле, Перми и Казани – организаторы добились согласования через суд, успешно оспорив отказы мэрии. Еще в 63 городах, в том числе в Москве, мероприятия было решено провести без согласования.

Во Владивостоке, где несогласованный митинг на Привокзальной площади собрал около 1000 участников, в полицию попали примерно 40 человек. При этом организатора акции, депутата гордумы Юрия Кучина, задержали еще утром, до начала митинга.

Митинг начался около 13 часов (6 утра мск). Собравшиеся скандировали “Димон, выйди вон”, “Он нам не Димон”, “Медведева на нары”. Первоначально сообщалось, что силовики задерживали людей с плакатами, а также тех, кто особенно активно скандировал. В дальнейшем, однако, выяснилось, что в отдел попали и прохожие, которым вовсе не было известно о митинге.

Задержанных, в числе которых трое несовершеннолетних, доставили в ОП “Фрунзенский”. По утверждению начальника городского УМВД полковника Сергея Гусева, пятерых уже освободили, однако демонстранты, которые по окончании митинга прошествовали к зданию отдела, освобожденных не видели. По состоянию на 17 часов по местному времени достоверно было известно об освобождении лишь двух человек.

Между тем депутат Кучин был доставлен в ОП “Первомайский”, а оттуда – в суд. Первоначально сообщалось, что на него оформлены два протокола, по первому из которых он был оштрафован на 20 тысяч рублей, а по второму – арестован на 15 суток. Однако вечером Vl.Ru сообщил, что Кучина освободили, причем не из ОП “Первомайский”, а из ОП “Фрунзенский”.

В Южно-Сахалинске на пикете были задержаны не меньше пяти человек. Силовики проверили у них документы, после чего отпустили.

Однако по окончании мероприятия задержания продолжились. Полицейские доставили в отдел одного из организаторов акции – Дмитрия Иванова, – заявив, что задерживают его по ориентировке. Кроме того, оперативники в гражданском блокировали на улице еще восьмерых демонстрантов. Всех также задержали, заявив об ориентировке на подозреваемых в грабеже или разбое.

Позже задержали нескольких молодых людей, явившихся после митинга к горотделу полиции. На требование пояснить свои действия силовики ответили: “Был бы человек, а основания для задержания найдутся”.

В Комсомольске-на-Амуре схватили шестерых участников пикета, который ранее был согласован мэрией. Все задержанные доставлены в отдел. Позже стало известно, что граждан оставляют в полиции до суда, который состоится в понедельник.

В Хабаровске, где митинг согласован не был, организаторы ограничились “протестной прогулкой” от улицы Муравьева-Амурского до Комсомольской площади. Мероприятие собрало около 200 участников. Пятерых полиция задержала. Кроме того, у демонстрантов произошел конфликт с боевиками НОД, устроившими акцию “За стабильность и порядок”. Тем не менее дальше словесной перепалки конфликт не зашел.

Одного из организаторов, Алексея Ворсина, задержали еще до начала “прогулки”. Такси, в котором ехал оппозиционер, прижали к обочине, после чего вытащили Ворсина из машины. Однако через несколько часов активиста отпустили из отдела.

Наиболее массовые митинги за Уралом прошли помимо Владивостока в Иркутске, Красноярске и Новосибирске. В последнем из этих городов на согласованную по решению суда акцию вышли около 4 тысяч человек. О задержаниях на иркутской, красноярской и новосибирской акциях информации не поступало.

Между тем в Чите организаторов антимедведевского митинга Николая Макарова и Марину Савватееву хулиганы в разных местах перед началом акции облили зеленкой. На саму акцию помимо оппозиционеров явились “казаки” с плакатами “Нет Навальному, нет Майдану!” и “Навальный – агент США!”. Открытых конфликтов между активистами и провокаторами, судя по публикации, не возникало.

Известно также о пикете в Бийске (Алтайский край) и митингах в Томске, Омске и Тюмени.

В Кургане, задержаны шесть участников митинга, в том числе 17-летний Константин Дудин и двое слабослышащих инвалидов. Все доставлены в городской ОП-5.

В Челябинске были схвачены четверо протестующих, в том числе соорганизатор акции Алексей Табалов.

В Екатеринбурге на площади Труда задержали четырех участников протестной акции. Сообщалось также о двух задержанных у Ельцин-центра из числа отправившихся туда с площади Труда на “протестную прогулку”. В автозак на площади Труда зашли члены ОНК и адвокат Роман Качанов.

Незадолго до 16 часов по местному времени (14 часов мск) четверых задержанных отпустили из автозака с протоколами по части 5 статьи 20.2 КоАП. Протоколы оформлялись прямо на месте в присутствии адвоката Качанова. Однако там оставались еще трое граждан. Их схватили за то, что они после задержания товарищей пикетировали автозак.

Позже адвокат Алексей Бушмаков уточнил в своем твиттере, что всего в Екатеринбурге были задержаны 12 демонстрантов, в том числе одна несовершеннолетняя.

В Нижнем Тагиле задержали четверых участников митинга, причем одного из них – еще до начала мероприятия.

В Петрозаводске, передает “7×7″, митинг на площади Кирова собрал несколько сот человек. Таким образом, он стал самой многолюдной акцией в городе за последние два года. Среди протестующих преобладала молодежь. В числе лозунгов были такие: “Правительство – в отставку! Импичмент – президенту!”и “У Медведева тайные миллиарды… По “первому” ни слова”. Задержаны, по разным данным, от пяти до семи человек.

В Сыктывкаре на несогласованный митинг, состоявшийся на Театральной площади, вышли, по предварительным данным, около 300 граждан. Организатора акции Анатолия Мишарина увезли в полицию для разбирательства. Кроме того, гаишники оформили протокол на водителя, который, проезжая мимо, поддержал собравшихся клаксоном.

В Ижевске митинг, по оценке Леонида Волкова, собрал около 1500 участников.

В Самаре, по уточненным данным, задержали 11 участников митинга. По окончании акции около 200 человек явились к ОП “Ленинский” требовать освобождения своих товарищей.

В 14 часов согласованный митинг начался в Казани. При этом организатора – лидера татарского отделения Партии прогресса Эльвиру Дмитриеву – “позвали на разговор” силовики. Позже Дмитриеву силовики в масках забрали из машины. Вместе с функционеркой увели и водителя.

Кроме того, как передает “Коммерсант”, незадолго до окончания митинга был задержан лидер татарского отделения ПАРНАС Марсель Шамсутдинов.

В Набережных Челнах по окончании пикета полиция задержала троих участников акции.

В Нижнем Новгороде силовики схватили 24 участника, в том числе трех соорганизаторов, согласованного митинга в “гайд-парке” на площади Маркина. 11 задержанных доставлены в городской ОП-5, остальные 13 – в ОП-7.

На митинг в Чебоксарах вышла 1000 человек. Как отмечается, это рекордная численность участников протестных акций в городе за последние 10 лет.

В аннексированном Симферополе в кафе задержали не меньше семи активистов, которые обсуждали проведение одиночных пикетов взамен митинга, запрещенного оккупационными властями.

В Тамбове задержаны восемь участников митинга, проходившего на Бастионной улице. Их доставили в ОП “Октябрьский”.

Во Пскове силовики схватили, по разным данным, пятерых или семерых участников несогласованного митинга, в том числе организатора – Павла Чернова. Когда один из задержанных общался с сотрудником ОВД-Инфо, полицейский вырывал у него мобильник. Общее число собравшихся на акцию оценивалось примерно в 50 человек.

В Туле во время “протестной прогулки” задержали около 20 демонстрантов. Силовики начали хватать протестующих после провокации: несколько человек с атрибутикой КПРФ подошли к демонстрантам и подняли плакаты. Трое провокаторов также были задержаны.

В Краснодаре на митинге в Чистяковской роще силовики, по данным ОВД-Инфо, схватили примерно 10 протестующих. Однако в дальнейшем Юга.Ру сообщили о более чем 100 задержанных; в свою очередь, называл со ссылкой на разные источники, число от 100 до 200. Активист Алексей Мандригеля писал, что полиция разгоняла акцию, бросая дымовые шашки. Задержания прошли как в роще, так и на центральной Красной улице, по которой, выйдя из парка, двинулись свыше 500 протестующих. Семеро манифестантов на Красной были избиты.

В Махачкале акция, как первоначально сообщалось, собрала около 100 человек. Между тем только задержанных на ней, по информации “Черновика”, оказалось свыше 156 человек. Демонстранты скандировали “Позор!”, “Требуем ответа!”, “Димон, уходи!”.

Между тем в Смоленске на одном из самых высоких зданий города – недостроенном торгово-развлекательном центре “Гагаринский” – неизвестные вывесили баннер с надписью “Он вам не Димон”. Отмечается, что стройка находится рядом с областным главком МВД. Смоленск стал одним из первых городов, поддержавших инициативу Навального провести антимедведевской акции. Городские чиновники дважды отклоняли уведомления организаторов. В итоге мероприятие там также проводится в форме “протестной прогулки”.