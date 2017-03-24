Пятница, 24 марта 2017

Российская частная военная компания “РСБ-Групп” проводила в Ливиии разминирование цементного завода в Бенгази по просьбе его владельцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу ЧВК, бывшего офицера ФСБ Олега Криницына.

“РСБ-Групп” работала по контракту с владельцами завода, Libyan Cement Company, а не по “официальному обращению Ливии”, подчеркнул Криницын. По его словам, российская ЧВК выиграла тендер, запросив за разминирование меньшую сумму чем конкуренты. Стоимость контракта составила 10 миллионов долларов.

То, что “РСБ-Групп” находилась в стране по приглашению LCC, подтвердил представитель командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара, который контролирует восточные районы страны. Его силы сражаются с войсками признанного Западом и ООН правительства премьер-министра Фаиза Сарраджа.

В самой LCC не разглашают название компании, которая работала над разминированием завода. Отмечается только, что в августе прошлого года “группа европейских специалистов, специализирующихся на обезвреживании боеприпасов всех видов”, посетила завод в Бенгази и совместно с саперным подразделением ливийской армии разработала план по разминированию территории. Однако на опубликованных фотографиях название “РСБ-Групп” фигурирует в надписях, предупреждающих о заминированных участках.

“РСБ-Групп” существует уже шесть лет. ЧВК “оказывает услуги военного консалтинга в зонах ведения боевых действий”. По словам Криницина, специалисты компании не принимают участия в боевых действиях, а занимаются разминированием, сопровождением судов и охраной.

12 марта Reuters со ссылкой на Криницына сообщило, что боевики “РСБ-Групп” действовали на востоке Ливии на стороне Хафтара. Всего в Ливии находились несколько десятков наемников из России. По словам Криницына, они занимались разминированием некоего промышленного объекта в местности близ Бенгази, незадолго до этого отвоеванной Хафтаром у исламистских повстанцев. Российские боевики прибыли в Ливию в прошлом году, а вернулись назад в феврале, выполнив свои задачи, рассказал глава РСБ.

Как заметили агентству источники в российских военных или околовоенных кругах, маловероятно, чтобы такая сделка состоялась без одобрения властей России. Сам глава РСБ опроверг сотрудничество своей фирмы с российским Минобороны. В то же время он заявил, что компанию “консультировал” МИД России. Не пояснил Криницын и того, было ли привлечение российских наемников одобрено признанными ООН властями страны.

По словам Криницына, задачи участвовать в боях у его наемников не было. В то же время глава РСБ заметил, что после прибытия в Ливию их вооружили – каким оружием, он не сообщил. Как отмечает Reuters, ООН наложило эмбарго на поставки в эту страну оружия иным субъектам, кроме международно признанного правительства.

Как рассказал Криницын, его наемники ранее побывали в Сирии. Однако там, по его словам, они также не выполняли боевых задач.

По данным Reuters, в российском руководстве нет единого мнения по ливийскому вопросу. МИД выступает за то, чтобы Хафтар заключил союз с международно признанным правительством Ливии. Между тем Минобороны, а также ряд чиновников администрации президента, хотят, чтобы фельдмаршал взял под контроль всю свою страну. Они утверждают, что именно Хафтар сумеет вновь объединить Ливию, которая после свержения в 2011 году диктатора Муаммара Каддафи фактически распалась на ряд регионов, которые контролируются различными враждующими друг с другом группировками.

14 марта Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что в Египте близ населенного пункта Сиди-Баррани примерно в 100 км от границы с Ливией размещены подразделения российского спецназа и беспилотники. Американские дипломаты полагают, что переброска сил может быть началом российской операции по поддержке Хафтара. По данным египетских источников, шесть российских войсковых подразделений были переброшены в страну по воздуху. Доставившие их самолеты после 10 дней стоянки отправились в Ливию.

В то же время представители ни властей Египта, ни самого ливийского военачальника информацию не подтвердили. “На территории Египта нет солдат любого иностранного государства. Это вопрос суверенитета”, – сказал представитель египетской армии Тамир ар-Рифаи.

Глава комитета по обороне Совета Федерации Виктор Озеров также назвал сообщение Reuters “информационной уткой”. По его словам, российское руководство не ставило перед Советом Федерации вопрос о направлении российских военнослужащих в Египет или Ливию.