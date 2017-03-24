Пятница, 24 марта 2017

Люди, которых власти называют нападавшими на подразделение Росгвардии в Чечне, были захвачены живыми, а затем расстреляны. Об этом свидетельствуют неретушированные фотографии погибших, сообщает “Новая газета”.

Опрошенные изданием судмедэксперты и баллистики подтвердили, что люди на фотографиях были расстреляны практически в упор. У всех убитых входное пулевое отверстие расположено в районе уха. Других огнестрельных ран на телах погибших не видно. “Типичный “китайский расстрел”, – заявил “Новой” один из бывших сотрудников правоохранительных органов, служивший в Чечне. Так обе воюющие в чеченских кампаниях стороны называли казнь военнопленных.

На фотографии убитого с муляжем самодельного взрывного устройства видно, что оно примотано скотчем к телу поверх свежих пятен от земли и крови. Кроме того, повреждение на левой кисти убитого похоже на странгуляционную борозду от наручников.

При этом по официальной версии нападавшие были вооружены ножами, гранатами и СВУ. Огнестрельного оружия у них не было. Тем не менее сообщалось, что по крайней мере некоторые пострадавшие сотрудники Росгвардии получили пулевые ранения.

“Таким образом, непонятно, при каких обстоятельствах военнослужащие Нацгвардии получили огнестрельные ранения и кто в них стрелял на самом деле”, – отмечают в “Новой газете”. Подчеркивается, что все эти факты противоречат официальной версии.

Все шестеро убитых “проживали в Наурской и состояли между собой в родственных и дружественных отношениях”, сообщил “Кавказскому узлу” источник в МВД Чечни. Трое из них опознаны как уроженцы Наурской братья Муридовы, еще трое – как выходцы из Ростовской и Волгоградской областей Закараев, Акбулатов и Мусалиев.

Накануне сообщалось, что на территорию части Росгвардии в станице Наурской в Чечне пыталась прорваться группа из восьми боевиков. Шестеро из них были убиты, двоим удалось скрыться. Бой в районе КПП части произошел между 02:00 и 03:00. Боевики воспользовались сильным туманом, попытавшись проникнуть на территорию военного городка, однако были обнаружены войсковым нарядом.

Позже в Росгвардии сообщили, что в ходе боестолкновения погибли шесть военнослужащих, трое получили ранения. После нападения в Чечне все части Росгвардии на Северном Кавказе были приведены в боевую готовность

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация “Исламское государство”.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что напавшие на часть Росгвардии хотели захватить оружие для совершения террористических акций. “В ходе перестрелки шесть боевиков уничтожены. Их личности установлены. Двое являются уроженцами Ростовской области, один – Волгоградской области, трое – уроженцы Чечни. – отметил Кадыров. – Сейчас нет сомнений в том, что бандиты намеревались совершить резонансные теракты с использованием оружия, если бы им удалось его добыть и уйти живыми”.