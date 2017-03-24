Пятница, 24 марта 2017

Голосование в Конгрессе США об отмене введенной предыдущим президентом Бараком Обамой страховой системы Obamacare в последний момент было отменено, сообщает CNN. Президент США Дональд Трамп отозвал законопроект после того, как тот не получил необходимой поддержки республиканцев.

По разным данным от 28 до 35 республиканцев выступили против реформы здравоохранения, которую предложил Трамп.

Одним не понравилось, что президентский законопроект слишком сильно урезал медицинское страхование. Другие сочли подготовленные изменения недостаточно глубокими. После шестичасового обсуждения в заседании был объявлен перерыв. Затем спикер палаты представителей Пол Райан сообщил, что он и Трамп договорились отменить голосование.

“Я говорил с президентом некоторое время назад и сказал ему, что лучшее, что я сейчас могу сделать, – это отозвать законопроект, и он согласился с этим решением, – заявил Райан на пресс-конференции. – Это огорчительный день для нас. Делать серьезные вещи весьма сложно”.

В свою очередь, лидер демократов в палате представителей Конгресса Нэнси Пелоси приветствовала решение о снятии документа с голосования. “Сегодня великий день для нашей страны. Это победа для американцев, для пожилых, для людей с ограниченными возможностями, для детей, ветеранов”, – сказала она.

Сам Трамп заявил, что Obamacare необходимо пока позволить “идти своим путем”. “Самое лучше, что мы можем сделать, с политической точки зрения, это позволить Obamacare показать свою несостоятельность”, – сказал президент. Он отметил, что Obamacare “уже прямо сейчас изживает себя”.

Трамп заявил журналистам, что подготовка нового законопроекта не займет много времени. “Могу вам сказать, что из этого получится: еще лучший закон”, – сказал он. По словам президента, сейчас республиканцы сосредоточатся на налоговой реформе.

Отмена программы Obamacare – одно из главных предвыборных обещаний Трампа. 20 января, сразу после инаугурации, президент подписал среди прочих указ, предписывающий учреждениям “снизить регулирование” в ожидании отмены введенной шесть лет назад системы здравоохранения.