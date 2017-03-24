Пятница, 24 марта 2017

В Минске прошли массовые задержания участников акции в День воли, сообщает Naviny.By. Демонстрантов силой затаскивали в автозаки. Счет задержанных идет на сотни.

Акция должна была начаться у здания Академии наук. У подходивших туда людей сотрудники милиции проверяли документы и задерживали. На попытавшуюся достать плакат женщину набросились более десятка милиционеров.

В центр города было стянуто большое количество полицейской техники, в том числе водометы. Площадь Якуба Коласа была оцеплена силовиками, по проспекту Независимости движенилиты также все прилегающие улицы. Между кордонами оказалось несколько сотен человек. Их также препровождали в автозаки.

Произошло как минимум одно столкновение. Люди пытались прорваться через через кордон, но им не дали этого сделать. Шеренги омоновцев выдавливали людей в сторону площади Победы. Там находилось около двух тысяч участников акции. Полицейские использовали дубинки.

До пересечения проспекта Независимости с улицей Козлова дошла колонна примерно из тысячи человек. Они скандировали “Жыве Беларусь!” и “Свободу”. Здесь продолжились задержания. Милиционеры хватали первых попавшихся, в том числе случайных пешеходов.

Было задержано не менее 25 белорусских и иностранных журналистов, освещавших акцию. При этом милиционеры игнорировали предъявленные пресс-карты и другие документы и доставляли представителей СМИ в РУВД. Оттуда часть журналистов отпустили, однако не менее шести человек остаются в отделениях милиции в Минске, трое в Бресте и один в Гомеле.

Незадолго до начала акции в общественную приемная правозащитного центра “Весна” ворвались сотрудники ОМОН. Они задержали всех находившихся там 57 человек, в том числе международных наблюдателей и журналистов. Позже всех задержанных в офисе “Весны” отпустили из РУВД.

Акции оппозиции, приуроченные к Дню воли, прошли также в Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте. Только в двух последних городах акции были согласованы властями.

Накануне председатель столичного исполкома Андрей Шорец заявил, что любые уличные акции 25 марта в Минске будут незаконными. Органы внутренних дел Белоруссии переведены на усиленный вариант несения службы, сообщил начальник управления информации и общественных связей МВД Константин Шалькевич. С утра субботы Октябрьскую площадь в Минске патрулировали сотрудники ОМОН с автоматическим оружием.

В ночь на субботу в Бресте задержан один из лидеров Белорусского национального конгресса Владимир Некляев. За последние несколько недель в Белоруссии было задержано более 260 человек. В основном, это участники мирных акций против декрета № 3 “О предупреждении социального иждивенчества”, которые проходили в разных городах с 17 февраля.

В четверг КГБ Белоруссии возбудил уголовное дело по статье об участии в массовых беспорядках в отношении задержанных 26 активистов движений “Белый легион” и “Молодой фронт”. Белорусские спецслужбы утверждают, что задержанные планировали попытку переворота при поддержке “боевиков из Украины”.

Во вторник Лукашенко рассказал о задержании десятков вооруженных боевиков, готовивших провокацию. Один из лагерей, в которых тренировались боевики, находился, по словам президента, в районе Бобруйска и Осиповичей на Могилевщине. “Остальные лагеря – на Украине, – заявил Лукашенко. – По-моему, в Литве или в Польше – не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву к нам”.

Несогласованные массовые акции против декрета с середины февраля проходили по всей стране. Это были крупнейшие в Белоруссии акции протеста с 2010 года. Демонстрации в Минске, Гомеле и Бресте собирали по несколько тысяч участников.

9 марта Лукашенко объявил о приостановке действия декрета до конца нынешнего года. Между тем уже раньше, с 3-го числа, силовики начали задерживать протестующих. В частности, 15 марта прошли задержания демонстрантов в Минске, Могилеве и Гродно. Кроме того, административные дела фабрикуются и против участников февральских акций.