Среда, 22 марта 2017

КГБ Белоруссии возбудил уголовное дело по статье об участии в массовых беспорядках в отношении задержанных 26 активистов движений “Белый легион” и “Молодой фронт”, сообщает TUT.By. Белорусские спецслужбы утверждают, что задержанные планировали попытку переворота при поддержке “боевиков из Украины”.

На оперативной съемке задержания, которую публикует правительственное белорусское агентство БЕЛТА, видны разложенные ножи, топоры, автоматы, бронежилеты, каски, медицинские аптечки натовского образца, различная атрибутика батальона “Азов”, УНА-УНСО, “Тактической группы Беларусь”, а также пособия по ведению боевых действий в городе. Все это, как утверждают в КГБ, принадлежало задержанным и они якобы планировали использовать оружие во время уличных акций, намеченных 25 марта.

Между тем на той же видеосъемке один из задержанных говорит, что была информация о возможной атаке колоны демонстрантов “пророссийскими силами, которые могут покалечить людей”. По словам задержанного, он и его товарищи готовились защитить участников акции в случае необходимости.

“Белый легион” – парамилитарная националистическая организация, которая активно действовала в Белоруссии в 1990-х годах, однако в середине 2000-х распалась. В последние дни на страницах оппозиционеров в соцсетях провокаторы публиковали воззвание, выпущенное от лица этой структуры. В документе заявляется о намерении организации предпринять вооруженное выступление против режима Лукашенко. “Как только несколько дней назад появилось письмо якобы от имени “Белого легиона”, стало понятно, что кому-то необходим враг в стране, – заявил основатель “Белого легиона” Сергей Бульба (Числов). – У меня впечатление, что кто-то создает картинку специально для Лукашенко”.

На 25 марта в Минске запланирована крупная акция с требованием полной отмены декрета о “налоге на тунеядство”, а также отставки президента Александра Лукашенко. Организаторы призывают принять в ней участие как столичных жителей, так и граждан из регионов. На другой день, 26-го числа, протесты предполагается начать по всей стране.

Во вторник Лукашенко рассказал о задержании десятков вооруженных боевиков, готовивших провокацию. Один из лагерей, в которых тренировались боевики, находился, по словам президента, в районе Бобруйска и Осиповичей на Могилевщине. “Остальные лагеря – на Украине, – заявил Лукашенко. – По-моему, в Литве или в Польше – не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву к нам”.

Несогласованные массовые акции против декрета с середины февраля проходили по всей стране. Это были крупнейшие в Белоруссии акции протеста с 2010 года. Демонстрации в Минске, Гомеле и Бресте собирали по несколько тысяч участников.

9 марта Лукашенко объявил о приостановке действия декрета до конца нынешнего года. Между тем уже раньше, с 3-го числа, силовики начали задерживать протестующих. В частности, 15 марта прошли задержания демонстрантов в Минске, Могилеве и Гродно. Кроме того, административные дела фабрикуются и против участников февральских акций.