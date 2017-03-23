Четверг, 23 марта 2017

Тариф системы “Платон” с 15 апреля будет повышен на 25 процентов, до 1,91 рубля за 1 километр пути. Это следует из постановления, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Ранее планировалось, что тариф повысят вдвое – с нынешних 1,53 рубля до 3,06 рубля за километр пройденного пути.

Накануне Медведев предложил продлить экспериментальный период для “Платона” и повысить его тариф только на четверть. “Я считаю, мы могли бы эту экспериментальную часть не сплющить, а растянуть и продлить льготный период, который существует”, – сказал он на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок.

“То есть отказаться в настоящий момент на время от более жестких решений, которые были приняты и проиндексировать тариф на ближайшее время на меньшие суммы: на 25 процентов к установленному сегодня тарифу”, – продолжил премьер.

В среду межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов объявил о начале 27 марта всероссийской стачки грузоперевозчиков под лозунгом “Так жить нельзя!”. Наряду с упразднением системы “Платон” дальнобойщики требуют отставки правительства и отмены репрессивных законов.

В рамках акции в Дагестане намерены полностью остановить 100 процентов грузоперевозок; в Южном федеральном округе – 70 процентов. Водители обещают серьезную борьбу со штрейкбрехерами. Лидер всероссийского движения “Сельсовет” Василий Мельниченко гарантировал забастовщикам поддержку со стороны фермеров.

Съемка Юрия Тимофеева:

Осенью 2015 года правительство ввело систему “Платон”, которая предполагает плату для водителей большегрузных автомобилей за проезд по федеральным трассам. Эта плата идет в структуры олигарха Игоря Ротенберга. Введение “Платона” повлекло масштабные протесты дальнобойщиков, которые с разной интенсивностью продолжаются до сегодняшнего дня. Акции водителей в ряде случаев пресекались полицией, а протестующие задерживались по административным статьям.