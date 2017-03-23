Четверг, 23 марта 2017

Верховный суд аннексированного Крыма не удовлетворил апелляционную жалобу обвиняемого в подготовке диверсий украинца Евгения Панова. Как передает ТАСС, об этом сообщила представитель суда. Панов оспаривал продление срока содержания под стражей.

“Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции – без изменения”, – сказала представитель суда.

В начале марта cудья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Ольга Кузнецова продлила фигурантам дела “украинских диверсантов” Панову и Андрею Захтею сроки содержания в СИЗО еще на три месяца – до 7 июня.

39-летний Панов – житель города Энергодар Запорожской области Украины, работал водителем на Запорожской АЭС. Бывший участник АТО; активист Самообороны Энергодара, член исполкома горсовета, куда был избран по квоте партии “Укроп”. 41-летний Захтей – ранее дважды судимый уроженец Львовской области; последнее время перед похищением жил в Саках на западе аннексированного Крыма. Наряду с украинским имеет российское гражданство. Подрабатывал частным извозом.

Обоих фигурантов ФСБ похитила в ночь на 7 августа 2016 года в разных местностях на севере полуострова. 8 августа судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук с нарушением процедуры арестовала Панова и Захтея по сфабрикованным протоколам о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 российского КоАП).

10 августа ФСБ заявила о раскрытии группы диверсантов, направленной в Крым Главным управлением разведки Минобороны Украины. В последующие дни Панов и Захтей были арестованы уже по уголовному делу и помещены в симферопольский СИЗО-1. Обоим политзекам инкриминированы часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы). С учетом части 2 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) им грозит до 10 лет колонии.

Несколько дней начиная с 7 августа похищенных подвергали жесточайшим пыткам, выбивая показания для фабрикации против них дела. В первой половине декабря сначала Панов, а затем Захтей направили председателю СКР Александру Бастрыкину заявления с требованием открыть дело против пытавших их силовиков.

После отправки в СИЗО оба политзека отказались от признательных показаний, данных в первые дни.

7 октября Панова и Захтея перевели в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ.

14 февраля нынешнего года политзеков вернули в симферопольский СИЗО.