Четверг, 23 марта 2017

Бывший президент Египта Хосни Мубарак освобожден после шести лет заключения, передает Reuters. Утром он покинул военный госпиталь Маади в Каире и сейчас находится у себя дома в Гелиополисе, сообщил адвокат Фарид ад-Диб. В этом же фешенебельном районе в центре Каира находится президентский дворец, откуда Мубарак 30 лет управлял страной.

В начале марта Высший апелляционный суд Египта оправдал Мубарака по делу об убийстве демонстрантов во время массовых акций протеста против его правления в 2011 году, Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Таким образом, в отношении Мубарака завершены все уголовные преследования.

Судебные слушания в КС страны на повторном процессе против Мубарака возобновились после многомесячного перерыва. Адвокат ад-Диб построил свою защиту на том, что остальные подсудимые, в том числе экс-глава МВД Хабиб аль-Адли и шестеро высокопоставленных чиновников бывшего режима уже оправданы без права пересмотра дела.

“На уже завершившихся в судах различных инстанций многочисленных процессах была неоднократно доказана непричастность полиции к нападениям и убийствам демонстрантов, а виновными признаны преступные группы, за которыми стояли “Братья-мусульмане” и палестинское движение ХАМАС”, – заявил ад-Диб.

Также суд отклонил ходатайство родственников погибших во время демонстраций, просивших возобновить производство по гражданским искам, которые были поданы ими к Мубараку.

Мубарак последние несколько лет находился в военном госпитале в связи с плохим состоянием здоровья. Тем не менее на последнем процессе он присутствовал лично. В суд его доставили на вертолете.

2 июня 2012 года суд в Каире приговорил Мубарака к пожизненному заключению, признав его виновным в причастности к убийству демонстрантов во время гражданских волнений начала 2011 года. По мнению суда, Мубарак отдал приказ стрелять по протестующим. Обвинение требовало для бывшего президента смертной казни. Оглашая приговор, судья назвал эпоху правления Мубарака “темными годами” и заявил, что суд был справедливым.

22 августа 2013 года Мубарак был освобожден из-под стражи и переведен под домашний арест. Тяжелобольного экс-президента, которому тогда было 85 лет, доставили вертолетом из тюремного комплекса Тора в Каире в близлежащий военный госпиталь.

29 ноября 2014 года Уголовный суд Каира оправдал по всем статьям Мубарака, а также двух его сыновей, экс-главу МВД и его помощников. Вердикты выносились сразу по нескольким делам – о гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года, об экспорте газа в Израиль по заниженным ценам и о коррупции, связанной с незаконным присвоением вилл в Шарм-эш-Шейхе семьей Мубарака.

Однако прокуратура подала в Высший суд жалобу на оправдательный приговор Мубараку.

Мубарак вынужден был уйти в отставку 11 февраля 2011 года после 18 дней народных волнений. Первоначально 82-летний президент был арестован в апреле 2011 года, через два месяца после ухода с должности, и с тех пор содержится в тюрьме и в военных госпиталях под усиленной охраной.