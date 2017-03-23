Четверг, 23 марта 2017

В экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова стрелял 28-летний Павел Паршов. Об этом сообщает LifeNews, ссылаясь на собственный источник.

По данным МВД Украины, уроженец Днепропетровска Паршов находится в розыске с конца ноября 2011 года. “Обозреватель” утверждает, что убийца Вороненкова разыскивался днепровскими правоохранителями за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

Личные данные стрелявшего в своем Фейсбуке привел блогер Анатолий Шарий. “Ну что. Паршов Павел Александрович, Днепропетровск, 28.07.1988 – 23.03.2017?” – написал он.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко назвал киллера “агентом российских спецслужб, внедренным в украинские силовые структуры”. По словам советника МВД, убийца Вороненкова действительно служил в Национальной гвардии Украины в течение 13 месяцев, однако он не принимал участия в боевых действиях в зоне АТО, “хотя у него есть соответствующее удостоверение”.

Геращенко добавил, что следователи “серьезно продвинулись” в расследовании – убийца якобы был завербован российскими спецслужбами в 2014 году. Правоохранительные органы ищут второго человека, который принимал участие в организации этого убийства, добавил советник главы МВД.

Позже Геращенко в своем фейсбуке раскрыл детали биографии Паршова. По его словам, тот за свою жизнь никогда официально не покидал Украины, однако в феврале 2015 года пересек границу, пройдя пешком через один из КПП на границе с Беларуссией.

В России, по информации Геращенко, Паршов “прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД”. “Ему была поставлена задача, внедриться в одно из подразделений Вооруженных сил или Национальной гвардии, желательно имеющей громкое имя в общественном сознании и делать вид, что он обыкновенный солдат”, – написал Геращенко.

После этого Паршов “ждал команды из Москвы”. “Вчера он ее получил, а сегодня исполнил, унеся с собой в могилу Дениса Вороненкова”, – пишет советник главы МВД.

Вороненкова застрелили накануне в центре Киева у отеля Premier Palace. Его телохранитель открыл ответную стрельбу. Нападавший был ранен в грудь, а также в голову навылет и умер в больнице.

Президент Петр Порошенко провел с силовиками совещание в связи с инцидентом. “Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова – это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений, – заявил президент. – Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлявшийся в разных европейских столицах”.

“Считаю неслучайным, – подчеркнул Порошенко, – что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее на Харьковщине”.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать убийство Вороненкова. “Это не наша тема”, – заявил чиновник. Он также заверил, что Путину о преступлении доложено.

Позже, однако, Песков дал более развернутый комментарий. “Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными”, – передает слова чиновника РИА “Новости”. Убийство, заявил пресс-секретарь Путина, свидетельствует о том, что украинские власти не смогли обеспечить безопасность Вороненкова.

Вороненков и его жена, экс-депутат Госдумы от “Единой России” Мария Максакова, выехали на Украину еще в октябре прошлого года, сразу после окончания сроков своих полномочий, а в декабре получили гражданство этой страны. Об отъезде обоих, однако, стало известно лишь 14 февраля.

Известно, что Вороненков был одним из депутатов, в 2014 году проголосовавших за аннексию Крыма. Сам он, однако, оказавшись в Киеве, заявил, что в голосовании не участвовал. По его словам, за него проголосовали коллеги по фракции, хотя доверенности на это он им не давал.

16 февраля КПРФ исключила из своих членов Вороненкова, а “Единая Россия” – Максакову.

Днем раньше СКР объявил экс-депутата в розыск. В России против Вороненкова еще несколько лет назад открыли дело по части 3 статьи 33 – части 1 статьи 170.1 (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Однако из-за наличия иммунитета привлечь его к ответственности до окончания каденции не удавалось. Басманный райсуд Москвы заочно арестовал бывшего депутата.