Четверг, 23 марта 2017

Владимир Путин поставил в один ряд теракт в Лондоне и нападение на подразделение Росгвардии в Чечне. Об этом он заявил во время встречи с кандидатом на пост президента Франции Марин Ле Пен, сообщает пресс-служба Кремля.

“После трагических событий в Лондоне, буквально сегодня, на Северном Кавказе, в Чечне, у нас тоже произошло тяжелое событие: было атаковано террористами одно из подразделений нашей Национальной гвардии, – сказал российский президент. – Мы должны осознать реальность этой опасности и объединить усилия в борьбе с терроризмом”.

Путин также заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход французской предвыборной кампании. “Мы ни в коем случае не хотим как-то влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же, как делают наши партнеры в Европе, Соединенных Штатах”.

Российский президент назвал Ле Пен, лидера ультраправого “Национального фронта”, представителем “достаточно быстроразвивающегося спектра европейских политических сил”.

В свою очередь Ле Пен выразила сожаление, что межпарламентские контакты России и ЕС практически прекратились. “Хотела бы отметить, что воспринимаю как большую проблему тот факт, что российские депутаты не могут провести встречи с коллегами из стран Европейского союза”, – сказала она.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что визит Ле Пен в Москву был организован по межпарламентской линии. По его словам, поводом для встречи кандидата в президенты Франции с Путиным стало ее посещение Кремля. По его словам, Ле Пен посетила в Патриарших палатах выставку французских произведений искусства, “и по этому случаю она была принята в Кремле президентом Путиным”. По словам советника Ле Пен,

С начала года Ле Пен совершила три зарубежных поездки: в США, Ливан и Чад. С американским президентом Дональдом Трампом она не встречалась.

Ранее в пятницу время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным Ле Пен выступила против антироссийских санкций. “Я всегда выступала за отмену санкций, которые считаю контрпродуктивными. Я считаю попранием демократических прав запрет парламентариям разговаривать друг с другом, вместе работать. Надеюсь, что Франция сможет, я смогу отстоять позицию, согласно которой мы отменили бы “черные списки”, по крайней мере, на территории Франции”, – сказала она.

“Мы не верим ни в дипломатию угроз, ни в дипломатию санкций, ни в дипломатию шантажа, которую, к сожалению, ЕС последнее время все чаще применяет к Российской Федерации и против своих собственных членов”, – отметила Ле Пен.

17 января в интервью российской газете “Известия” Ле Пен выступила за отмену санкций и признание Крыма российским. “Я намерена предоставить Франции независимость от США и НАТО и восстановлю нормальные отношения между Францией и Россией, в частности, путем снятия несправедливых и неэффективных санкций”, – сказала лидер “Национального фронта”.

Ле Пен вновь подтвердила, что считает Крым российской территорией. “После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским”, – отметила она. Глава ультраправой партии также заявила, что в случае победы инициирует референдум по выходу Франции из ЕС.

В начале января французские СМИ сообщили, что российское Агентство по страхованию вкладов подало судебный иск с требованием взыскать долг по кредиту, выданному “Национальному фронту” в 2014 году Первым чешско-российским банком. ЦБ отозвал лицензию у этого банка еще в июле 2016 года.

В ноябре 2014 года Первый чешско-российский банк выдал партии кредит размером девять миллионов евро на предвыборную кампанию. Согласно опубликованной хакерами “Анонимного интернационала” переписке российских чиновников, кредит мог быть “благодарностью” за позицию Ле Пен по Крыму.