Четверг, 23 марта 2017

Прокуратура Центрального административного округа Москвы направила лидеру Партии прогресса Алексею Навальному и его соратникам предостережения в связи с запланированной на 26 марта акцией на Тверской улице. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

“Правительством Москвы акция в форме шествия и митинга на территории Центрально административного округа не согласована, организаторам предложены альтернативные места проведения, согласия на которые не поступало. В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратурой Алексею Навальному и другим организаторам публичных мероприятий направлены предостережения”, – говорится в сообщении.

Правоохранительные органы не несут ответственность за возможные негативные последствия в отношении участников возможной акции 26 марта, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. “В случае несогласованности этих мероприятий органы власти и правоохранительные органы не несут ответственности за наступление каких-либо возможных негативных последствий с учетом того, что не будут проводиться антитеррористические досмотровые мероприятия, как того требует закон”, – сказал Горовой.

Замминистра выразил надежду, что организаторы акции “прекрасно понимают свою ответственность за обеспечение безопасности участников”, которую возлагает на них закон. “Наши коллеги из прокуратуры соответствующих субъектов федерации донесли уровень этой ответственности до организаторов, особенно несогласованных мероприятий, – сказал Горовой. – Опыт проведения мероприятий на территории нашей страны вселяет надежду на то, что личный состав справится с поставленными задачами, с минимизацией каких-то негативных последствий”.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал провокацией призывы к шествию по Тверской улице в Москве 26 марта. “Мы знаем, что ряд лиц призывают к тому, чтобы выходить на улицы. Это незаконно. Это незаконные призывы, и это фактически не что иное, как провокация”, – сказал Песков.

“Мы отмечаем заблаговременную работу, которую проводят московские власти и московские органы правопорядка, которые заблаговременно информируют граждан относительно того, что какие-либо акции, о которых упоминалось, будут идти в нарушение закона, потому что они не были согласованы”, – отметил пресс-секретарь президента.

В среду Навальный предложил провести антимедведевскую акцию в формате прогулки по Тверской улице между станциями метро “Белорусская” и “Охотный ряд”, по тротуарам по ходу движения транспорта. “Настоящее шествие получится. Только без начала и конца. Плакаты и российские флаги приветствуются, но (тут сами понимаете) они повышают вероятность задержания”, – написал он на своем сайте. – Обещаю сделать жалобу в ЕСПЧ каждому задержанному и привлеченному к ответственности. Получите потом компенсацию от правительства РФ. Я такие по каждому задержанию получил”.

Навальный также поддержал идею провести во время акции шуффити – забрасывать на провода кроссовки. “Одним из символов нашего расследования стали цветастые кроссовочки Димона, с них все началось”, – отметил Навальный.

14 марта Навальный подал в мэрию Москвы уведомление о проведении в центре столицы антикоррупционного шествия с последующим митингом. Цель мероприятия – “выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России”. Предложенный для согласования маршрут шествия – 1-я Тверская-Ямская и Тверская улицы от площади Тверская застава до Охотного Ряда. Митинг предполагалось провести на Охотном Ряду напротив здания Госдумы. Заявленная численность участников – 15 тысяч человек.

Навальный также предложил своим сторонникам одновременно провести акции с тем же требованием в других крупнейших городах России. Уведомления о протестных шествиях, митингах и пикетах были поданы почти в ста городах России, а также в аннексированном Севастополе. По состоянию на пятницу, в 24 городах акции согласованы, сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

18 марта московская мэрия отказалась согласовать марш по Тверской улице. При этом чиновники не предложили протестующим альтернативных площадок. 19 марта Навальный заявил, что согласно постановлению Конституционного суда в таких случаях мероприятия автоматически считаются согласованными. В этой связи он призвал сторонников выходить на акции, несмотря на запрет.

В среду столичные власти предложили организаторам марша провести его в гайд-парке в Сокольниках либо на улице Перерва. Однако Навальный переносить акцию на окраины Москвы отказался и заявил, что он и его сторонники выйдут на Тверскую.

2 марта основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм “Он вам не Димон” – расследование о собственности премьер-министра Дмитрия Медведева. Как выяснилось, помимо усадьбы Миловка в Ивановской области, о которой уже сообщалось ранее, чиновнику принадлежат усадьбы на Рублевке и в Сочи, большое имение в Курской области, виноградники под Анапой, два участка у моря в Краснодарском крае, особняк в Петербурге. Кроме того, премьер связан с офшором, владеющим двумя яхтами. Вся эта собственность, отмечал ФБК, “была приобретена на взятки олигархов и кредиты госбанков”.

За две недели фильм, как писал Навальный, посмотрели 13 миллионов человек, то есть 9 процентов населения России. В обществе факты, изложенные в расследовании, вызвали возмущение. Между тем правоохранительные структуры, так же как и Владимир Путин, информацию ФБК проигнорировали. Навальный в связи с этим заявил: “Без митинга мы не обойдемся. Надо выходить на улицу”.