Четверг, 23 марта 2017

После визита полицейских Трансформатор.doc, экспериментальная площадка театра документальной пьесы Театр.doc, лишилася помещения на территории арт-сквота “Электрозавод”. Об этом сообщает художественный руководитель театра Михаил Угаров.

“Никаких официальных бумаг не предъявлено, сформулированных претензий не высказано – как всегда, простое бандитское запугивание”, – отметил Угаров.

“Трансформатору” бесплатно предоставляли помещение неназванные арендаторы площадей “Электрозавода”. Однако администрация арт-сквота и полицейские постоянно оказывали давление на них. 19 февраля в “Трансформатор” на вечер памяти Егора Летова полицейские пришли в сопровождении кинолога с собакой. 3 марта полиция пришла на показ фильма Андрея Грязева об арт-группе “Война”. Оба мероприятия состоялись. Полицейские объяснили свой визит информацией, полученной из центра “Э”.

“Сегодня должна была состояться вечеринка “Техно.Уроды” – пообещали, устроить на ней “маски-шоу”. В этой ситуации арендаторы пространства приняли решение экстренно прекратить сотрудничество с “Трансформатором” и Театром.doc. Хотим поблагодарить этих людей за возможность плодотворно работать четыре месяца, – рассказал режиссер Всеволод Лисовский. – А мы ищем новое пространство”.

Театр.doc был создан в 2002 году драматургами Угаровым, Еленой Греминой и Александром Родионовым. Угаров – один из создателей фестиваля “Новая драма” (сейчас “Новая пьеса”) и Фестиваля молодой драматургии “Любимовка”.

В июле 2015 года прокуратура оштрафовала Театр.doc на 500 тысяч рублей по обвинению в нарушении правил пожарной безопасности. Проверка пожарной безопасности в помещении театра на Разгуляе прошла 7 мая, на следующий день после премьеры документального спектакля “Болотное дело” по пьесе Полины Бородиной. При этом перед самой премьерой помещение проверял кинолог с собакой, на спектакле же присутствовали двое полицейских, а у входа в театр стоял полицейский автобус.

28 мая собственник помещения на Разгуляе расторг договор аренды с Театром.doc. 23 июня театр переехал на новое место. Он снял два помещения в разных корпусах по адресу М. Казенный пер., 12.

На Разгуляе Театр.doc находился лишь несколько месяцев – после того как 15 октября 2014 года департамент имущества Москвы досрочно и без объяснения причин в одностороннем порядке расторг договор аренды помещения в Трехпрудном переулке, где театр работал с 2002 года. 30 декабря полиция сорвала демонстрацию украинского фильма “Сильнее, чем оружие”, посвященного Евромайдану. На другой день там прошел обыск.