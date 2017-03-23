Четверг, 23 марта 2017

Фигуранта четвертого дела крымских мусульман Теймура Абдуллаева поместили в карцер симферопольского СИЗО за письмо, написанное на крымскотатарском языке. Об этом сообщает его адвокат Эмиль Курбединов.

О наказании Абдуллаева стало известно во время заседания Верховного суда Крыма по жалобе на продление ареста фигурантам дела. По словам адвоката, Абдуллаев находится в карцере уже три дня. “При обыске в его камере нашли письмо на родном языке, крымскотатарском, которое он написал родным и хотел отправить по почте через СИЗО. Это письмо у него изъяли, а когда Теймур начал требовать чтобы ему вернули это письмо, его посадили в карцер, при этом сказав, что запрещено писать письма не на русском языке. Пусть тысячи законов запрещают писать письма на родном языке, это абсолютное нарушение неотъемлемого конституционного права человека! Каждый имеет право общаться и писать народном языке”, – написал Курбединов.

Само рассмотрение апелляций перенесли на понедельник 27 октября. Некоторых адвокатов предупредили о заседании буквально перед его началом. В суде смогли присутствовать защитники только троих из пяти фигурантов дела.

Абдуллаеву, его брату Узеиру (Узаиру) Абдуллаеву, Эмилю Джемаденову, Рустему Исмаилову и Айдеру Салединову вменяется членство в “Хизб ут-тахрир”. Теймуру Абдуллаеву инкриминирована часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок вплоть до пожизненного, остальным – часть 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации), санкция которой составляет от 10 до 20 лет колонии. Никто из них вину не признает.

Все фигуранты дела до ареста жили в симферопольском микрорайоне Каменке и в пригороде столицы региона Строгановке. Они были задержаны 12 октября 2016 года и на другой день арестованы.

В декабре стало известно, что фигуранты дела во время доставки на следственные действия подвергаются побоям со стороны конвоиров из ФСБ. Об избиениях и издевательских условиях перевозки сообщили Узеир Абдуллаев, Исмаилов и Салединов. Теймур Абдуллаев на побои не жаловался, однако рассказал об угрозах применения силы.

7 марта Киевский райсуд Симферополя продлил обвиняемым сроки содержания в СИЗО еще на три месяца, а всего до восьми месяцев – до 11 июня.На слушания доставили только трех из пятерых обвиняемых. Двое – Исмаилов и Салединов – находятся в психбольнице на стационарной экспертизе, и в суд их не привезли.

Следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю мотивировал необходимость оставить обвиняемых в СИЗО тем, что следствие по делу еще не завершено. Все адвокаты настаивали на переводе политзеков под домашний арест, однако доводы защиты были проигнорированы.