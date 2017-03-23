Четверг, 23 марта 2017

Центральный районный суд Барнаула признал бывшего мэра города Игоря Савинцева виновным в должностных преступлениях и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. Как передает Интерфакс, Савинцев признан виновным в превышении должностных полномочий, покушении на присвоение и растрату вверенного имущества в особо крупном размере (часть 2 статьи 286 УК, часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 160 УК).

Кроме того, экс-мэр обязан возместить более 300 тысяч рублей судебных издержек.

Суд установил, что с 2009 по 2015 годы Савинцев незаконно выделил в аренду себе и своим сыновьям пять земельных участков общей стоимостью более 60 миллионов рублей. Расследование уголовного дела, начатое в июне 2015 года, было завершено 19 апреля 2016 года. Все это время Савинцев находился под домашним арестом. Своей вины он не признал.

Савинцев руководил Барнаулом с августа 2010 года. После возбуждения уголовного дела 11 августа 2015 года он подал заявление об отставке “по состоянию здоровья”.

В ноябре 2016 года Октябрьский суд Барнаула приговорил сына чиновника Максима Савинцева и его подельника Дениса Сучкова к 6 годам лишения свободы, а также штрафам в размере 500 тысяч рублей каждому. В СУ СКР по Алтайскому краю полагали, что Максим Савинцев организовал продажу акций УК “Доверие” по заниженной цене. Хищения совершались разными способами. Например, деньги населения, поступившие на счет УК, перечисляли в фирмы-однодневки по фиктивным основаниям.

В конце января Алтайский краевой суд снизил срок заключения фигурантам дела. Максиму Савинцеву наказание снижено на год, а Денису Сучкову – на полтора.