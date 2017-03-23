Четверг, 23 марта 2017

Отечественные образованцы категорически отрицают русское дело, не принимают в расчет действия нашего народа. Никто из них не говорит: “Мы, русские, – те, кто покорил великую степь и сокрушил западных завоевателей. Те, чьи подлодки пересекают Арктику подо льдом, а газопроводы легли на Европу, как цепи. Мы те, у кого есть Пушкин, Достоевский, Гагарин и иммунитет против политкорректности. Мы народ, который освобождает несправедливо осужденных записями в блогах и осмелился вопреки мировому гегемону вернуть свой Крым…” Вместо этого слышим прямо противоположное, в представлении нашей интеллигенции, русские – это неудавшиеся англичане. Дескать, хотели чего-то добиться, но во всем провалились. Если таковы учителя, то каковы же ученики? Какой вырастет молодежь, которой внушают, что русская история – череда провалов… Закономерно, что она будет держаться от родной истории подальше.

Чтобы у народа возник реальный интерес к деяниям предков, необходима прежде всего масштабная революция в историческом осмыслении и в историографическом описании нашего становления. Не меньше требуется патриотизма, а больше, гораздо больше. Суворовский “восторг быть русским” обязан реально встать в центр того, как мы рассказываем, показываем и преподаем. Нужно увидеть в отеческом, более чем тысячелетнем пути подлинную историю успеха. Если же мы позволим шулерам в очередной раз развести нас на поощрение русофобских карикатур, на вытеснение патриотической идеи, то русская история станет лишь короче, беднее и невзрачнее.

Егор Холмогоров, публицист. “Восторг быть русским”

Более чем на тысячелетнем пути своей истории русский народ выработал в себе те примечательные качества, которые сделали его вместе с другими народами нашей страны творцом огромного государства… Народ бессмертен. И боевые качества славянских дружин, отвага и выносливость руссов, находчивость и решимость русских воинов и народа, их породившего, – все эти качества выработал в себе русский народ… Русский народ и в прошлом, как и в настоящем, – творец замечательной культуры во всем великом многообразии ее проявлений… Энгельс писал Вере Засулич: “Какой красивый русский язык: все преимущества немецкого без его ужасной грубости”… Таков государственный язык – первый среди равных – нашей великой социалистической страны. Таков язык Ленина и Сталина… Русская классическая литература занимает первое место среди самых совершенных образцов мирового человеческого гения… Нет такой отрасли мировой науки и человеческой деятельности, где бы русский народ не был представлен своими талантливейшими и гениальнейшими сынами…

Злейшие враги народа – Троцкий, Бухарин с их бандитскими шайками, буржуазные националисты – преступно пытались в угоду ненавистникам народа и всей страны социализма опорочить русскую культуру, разорвать культурные узы, связывающие в единую семью народы Советского Союза. Иуда-Бухарин в своей зоологической вражде к социализму, а следовательно, к русскому народу писал о русском народе как о “нации Обломовых”… Это была подлая клевета на русскую нацию, на мужественный, героический, свободолюбивый народ… Заслуги русского народа безмерны не только по отношению к народам своей страны, но и ко всему человечеству… Великий русский народ возглавляет борьбу всех народов советской земли за делю всего мира, за счастье человечества, за коммунизм.

Борис Волин (Фрадкин) (1886-1957), советский партийный и государственный деятель. “Великий русский народ” (1938 год)